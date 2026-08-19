Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Турция
  3. Енишехир
  4. Коммерческая
  5. Магазин

Магазины в Енишехире, Турция

;
коммерческая недвижимость
7
офисы
3
Магазин Удалить
Очистить
2 объекта найдено
Магазин 2 м² в Енишехир, Турция
Магазин 2 м²
Енишехир, Турция
Площадь 2 м²
$23,25 млн
Оставить заявку
Магазин 350 м² в Енишехир, Турция
Магазин 350 м²
Енишехир, Турция
Площадь 350 м²
Количество этажей 5
Магазин с высоким арендным доходом на продажу в Мерсине Мерсин — один из крупнейших портовых…
$677,574
Оставить заявку
Realting.com
Перейти
Realting.com
Перейти