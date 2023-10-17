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Магазины в Yenimahalle, Турция

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2 объекта найдено
Магазин с парковка, с c ремонтом в Yenimahalle, Турция
Магазин с парковка, с c ремонтом
Yenimahalle, Турция
Площадь 55 м²
Количество этажей 9
Новые Магазины в Престижном Районе Анкары, Енимахалле Магазины для продажи расположены в сто…
€133,000
Магазин с парковка в Yenimahalle, Турция
Магазин с парковка
Yenimahalle, Турция
Площадь 224 м²
Количество этажей 2
Магазины для Инвестиций в Выгодном Месте в Комплексе в Анкаре, Этимесгут Современные магазин…
€340,000
Realting.com
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