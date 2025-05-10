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Дуплексы с видом на горы в Яловой, Турция

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5 объектов найдено
Дуплекс 4 комнаты в Ялова, Турция
Дуплекс 4 комнаты
Ялова, Турция
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 154 м²
Этаж 4/5
Роскошные Квартиры в Современном Комплексе с Эксклюзивными Услугами в Ялове Роскошные кварти…
$340,093
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Дуплекс 5 комнат в Ялова, Турция
Дуплекс 5 комнат
Ялова, Турция
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 215 м²
Этаж 4/5
Роскошные Квартиры в Современном Комплексе с Эксклюзивными Услугами в Ялове Роскошные кварти…
$487,129
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Дуплекс 5 комнат в Ялова, Турция
Дуплекс 5 комнат
Ялова, Турция
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 200 м²
Этаж 3/4
Роскошные квартиры в малоэтажном комплексе с бассейном в центральной части Яловы Ялова, расп…
$166,118
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Дуплекс 3 комнаты в Ялова, Турция
Дуплекс 3 комнаты
Ялова, Турция
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 121 м²
Этаж 3/4
Роскошные квартиры в малоэтажном комплексе с бассейном в центральной части Яловы Ялова, расп…
$129,078
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Дуплекс 3 комнаты в Ялова, Турция
Дуплекс 3 комнаты
Ялова, Турция
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 109 м²
Этаж 4/5
Роскошные Квартиры в Современном Комплексе с Эксклюзивными Услугами в Ялове Роскошные кварти…
$232,340
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Параметры недвижимости в Яловой, Турция

с гаражом
с видом на море
Недорогая
Элитная
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