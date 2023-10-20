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Виллы в Yalikavak, Турция

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1 объект найдено
Вилла 4 спальни с кондиционером, с видеонаблюдением, с охраной в Yalikavak, Турция
Вилла 4 спальни с кондиционером, с видеонаблюдением, с охраной
Yalikavak, Турция
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 240 м²
Количество этажей 2
€1,16 млн
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