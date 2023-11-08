Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Турция
  3. Жилая
  4. Yalikavak

Жильё в Yalikavak, Турция

квартиры
14
дома
19
33 объекта найдено
Дом 4 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на море в Yalikavak, Турция
Дом 4 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на море
Yalikavak, Турция
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 200 м²
Виллы на продажу находится в городе Ялыкавак. Ялыкавак расположен на западной стороне полуос…
€747,000
Квартира 2 спальни с балконом, с мебелью, с кондиционером в Yalikavak, Турция
Квартира 2 спальни с балконом, с мебелью, с кондиционером
Yalikavak, Турция
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 121 м²
Квартиры на продажу находится в городе Ялыкавак. Ялыкавак расположен на западной стороне пол…
€1,20 млн
Квартира 3 спальни с балконом, с мебелью, с кондиционером в Yalikavak, Турция
Квартира 3 спальни с балконом, с мебелью, с кондиционером
Yalikavak, Турция
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 122 м²
Квартиры на продажу находится в городе Ялыкавак. Ялыкавак расположен на западной стороне пол…
€1,65 млн
Квартира 4 спальни с балконом, с мебелью, с кондиционером в Yalikavak, Турция
Квартира 4 спальни с балконом, с мебелью, с кондиционером
Yalikavak, Турция
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 156 м²
Квартиры на продажу находится в городе Ялыкавак. Ялыкавак расположен на западной стороне пол…
€1,85 млн
Дом 4 спальни с кондиционером, с видом на море, с видеонаблюдением в Yalikavak, Турция
Дом 4 спальни с кондиционером, с видом на море, с видеонаблюдением
Yalikavak, Турция
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 180 м²
Виллы на продажу находится в городе Ялыкавак. Ялыкавак расположен на западной стороне полуос…
€1,50 млн
Дом 5 спален с балконом, с кондиционером, с видом на море в Yalikavak, Турция
Дом 5 спален с балконом, с кондиционером, с видом на море
Yalikavak, Турция
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 257 м²
Виллы на продажу находится в городе Ялыкавак. Ялыкавак расположен на западной стороне полуос…
€1,50 млн
Квартира 5 спален с балконом, с мебелью, с кондиционером в Yalikavak, Турция
Квартира 5 спален с балконом, с мебелью, с кондиционером
Yalikavak, Турция
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 209 м²
Квартиры на продажу находится в городе Ялыкавак. Ялыкавак расположен на западной стороне пол…
€2,10 млн
Дом 3 спальни с мебелью, с кондиционером, с видом на море в Yalikavak, Турция
Дом 3 спальни с мебелью, с кондиционером, с видом на море
Yalikavak, Турция
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 161 м²
Виллы на продажу находится в городе Ялыкавак. Ялыкавак расположен на западной стороне полуос…
€1,28 млн
Дом 3 спальни с балконом, с видом на море, с видом на горы в Yalikavak, Турция
Дом 3 спальни с балконом, с видом на море, с видом на горы
Yalikavak, Турция
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 250 м²
Виллы на продажу находится в Гюндогане. Гюндоган находится в 12 км к северу от Бодрума. Бодр…
€1,60 млн
Дом 5 спален с балконом, с кондиционером, с видом на море в Yalikavak, Турция
Дом 5 спален с балконом, с кондиционером, с видом на море
Yalikavak, Турция
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 247 м²
Виллы на продажу находится в Гюндогане. Гюндоган находится в 12 км к северу от Бодрума. Бодр…
€1,45 млн
Дом 6 спален с балконом, с лифтом, с кондиционером в Yalikavak, Турция
Дом 6 спален с балконом, с лифтом, с кондиционером
Yalikavak, Турция
Комнаты 6
Кол-во ванных комнат 6
Площадь 345 м²
Виллы на продажу находится в городе Ялыкавак. Ялыкавак расположен на западной стороне полуос…
€1,71 млн
Дом 5 спален с кондиционером, с видом на море, с видеонаблюдением в Yalikavak, Турция
Дом 5 спален с кондиционером, с видом на море, с видеонаблюдением
Yalikavak, Турция
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 345 м²
Виллы на продажу находится в городе Ялыкавак. Ялыкавак расположен на западной стороне полуос…
€1,25 млн
Квартира 5 спален с балконом, с лифтом, с кондиционером в Yalikavak, Турция
Квартира 5 спален с балконом, с лифтом, с кондиционером
Yalikavak, Турция
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 231 м²
Квартиры на продажу находится в Гюндогане. Гюндоган находится в 12 км к северу от Бодрума. Б…
€2,15 млн
Квартира 4 спальни с балконом, с лифтом, с кондиционером в Yalikavak, Турция
Квартира 4 спальни с балконом, с лифтом, с кондиционером
Yalikavak, Турция
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 175 м²
Квартиры на продажу находится в Гюндогане. Гюндоган находится в 12 км к северу от Бодрума. Б…
€1,55 млн
Квартира 3 спальни с балконом, с лифтом, с кондиционером в Yalikavak, Турция
Квартира 3 спальни с балконом, с лифтом, с кондиционером
Yalikavak, Турция
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 136 м²
Квартиры на продажу находится в Гюндогане. Гюндоган находится в 12 км к северу от Бодрума. Б…
€1,08 млн
Квартира 2 спальни с балконом, с лифтом, с кондиционером в Yalikavak, Турция
Квартира 2 спальни с балконом, с лифтом, с кондиционером
Yalikavak, Турция
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 110 м²
Квартиры на продажу находится в Гюндогане. Гюндоган находится в 12 км к северу от Бодрума. Б…
€727,500
Дом 10 спален с кондиционером, с видом на море, с парковка в Yalikavak, Турция
Дом 10 спален с кондиционером, с видом на море, с парковка
Yalikavak, Турция
Комнаты 10
Кол-во ванных комнат 9
Площадь 401 м²
Виллы на продажу находится в городе Ялыкавак. Ялыкавак расположен на западной стороне полуос…
€2,30 млн
Дом 6 спален с балконом, с кондиционером, с видом на море в Yalikavak, Турция
Дом 6 спален с балконом, с кондиционером, с видом на море
Yalikavak, Турция
Комнаты 6
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 245 м²
Виллы на продажу находится в городе Ялыкавак. Ялыкавак расположен на западной стороне полуос…
€1,85 млн
Дом 4 спальни с кондиционером, с видом на море, с парковка в Yalikavak, Турция
Дом 4 спальни с кондиционером, с видом на море, с парковка
Yalikavak, Турция
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 180 м²
Виллы на продажу находится в Гюндогане. Гюндоган находится в 12 км к северу от Бодрума. Бодр…
€1,02 млн
Дом 4 спальни с кондиционером, с видом на море, с бытовой техникой в Yalikavak, Турция
Дом 4 спальни с кондиционером, с видом на море, с бытовой техникой
Yalikavak, Турция
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 150 м²
Виллы на продажу находится в городе Ялыкавак. Ялыкавак расположен на западной стороне полуос…
€1,75 млн
Дом 4 спальни с кондиционером, с видеонаблюдением, с парковка в Yalikavak, Турция
Дом 4 спальни с кондиционером, с видеонаблюдением, с парковка
Yalikavak, Турция
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 180 м²
Виллы на продажу находится в городе Ялыкавак. Ялыкавак расположен на западной стороне полуос…
€2,50 млн
Дом 5 спален с кондиционером, с видеонаблюдением, с парковка в Yalikavak, Турция
Дом 5 спален с кондиционером, с видеонаблюдением, с парковка
Yalikavak, Турция
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 330 м²
Виллы на продажу находится в городе Ялыкавак. Ялыкавак расположен на западной стороне полуос…
€3,00 млн
Квартира 3 спальни с балконом, с видом на море, с Онлайн-показ в Yalikavak, Турция
Квартира 3 спальни с балконом, с видом на море, с Онлайн-показ
Yalikavak, Турция
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 92 м²
Квартиры на продажу находится в городе Ялыкавак. Ялыкавак расположен на западной стороне пол…
€330,000
Дом 12 спален с кондиционером, с видом на море, с парковка в Yalikavak, Турция
Дом 12 спален с кондиционером, с видом на море, с парковка
Yalikavak, Турция
Комнаты 12
Кол-во ванных комнат 12
Площадь 657 м²
Виллы на продажу находится в городе Ялыкавак. Ялыкавак расположен на западной стороне полуос…
€2,56 млн
Дом 5 спален с балконом, с мебелью, с видом на море в Yalikavak, Турция
Дом 5 спален с балконом, с мебелью, с видом на море
Yalikavak, Турция
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 400 м²
Виллы на продажу находится в городе Ялыкавак. Ялыкавак расположен на западной стороне полуос…
€1,06 млн
Дом 5 спален с мебелью, с кондиционером, с центральным отоплением в Yalikavak, Турция
Дом 5 спален с мебелью, с кондиционером, с центральным отоплением
Yalikavak, Турция
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 250 м²
Виллы на продажу находится в городе Ялыкавак. Ялыкавак расположен на западной стороне полуос…
€962,800
Дом 5 спален с балконом, с мебелью, с видом на море в Yalikavak, Турция
Дом 5 спален с балконом, с мебелью, с видом на море
Yalikavak, Турция
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 360 м²
Виллы на продажу находится в городе Ялыкавак. Ялыкавак расположен на западной стороне полуос…
€1,16 млн
Квартира 11 спален с парковкой, с видом на море, с террасой в Yalikavak, Турция
Квартира 11 спален с парковкой, с видом на море, с террасой
Yalikavak, Турция
Комнаты 13
Площадь 497 м²
Количество этажей 2
Новый комплекс вилл с бассейнами и гостевыми домами, Ялыкавак, Турция Предлагаются виллы с …
€3,02 млн
Квартира 5 спален с парковкой, с террасой, с садом в Yalikavak, Турция
Квартира 5 спален с парковкой, с террасой, с садом
Yalikavak, Турция
Комнаты 6
Площадь 170 м²
Количество этажей 2
Двухэтажные виллы с бассейнами на берегу моря, Ялыкавак, Турция Предлагаются элитные виллы …
€1,20 млн
Квартира 3 спальни с парковкой, с видом на море, с террасой в Yalikavak, Турция
Квартира 3 спальни с парковкой, с видом на море, с террасой
Yalikavak, Турция
Комнаты 4
Площадь 148 м²
Количество этажей 2
Экологичная резиденция с пляжем и причалом в живописном районе, в окружении зелени, Ялыкавак…
€1,15 млн
Realting.com
Перейти