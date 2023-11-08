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Yalikavak
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33 объекта найдено
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Дом 4 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на море
Yalikavak, Турция
4
2
200 м²
Виллы на продажу находится в городе Ялыкавак. Ялыкавак расположен на западной стороне полуос…
€747,000
Рекомендовать
Квартира 2 спальни с балконом, с мебелью, с кондиционером
Yalikavak, Турция
2
1
121 м²
Квартиры на продажу находится в городе Ялыкавак. Ялыкавак расположен на западной стороне пол…
€1,20 млн
Рекомендовать
Квартира 3 спальни с балконом, с мебелью, с кондиционером
Yalikavak, Турция
3
3
122 м²
Квартиры на продажу находится в городе Ялыкавак. Ялыкавак расположен на западной стороне пол…
€1,65 млн
Рекомендовать
Квартира 4 спальни с балконом, с мебелью, с кондиционером
Yalikavak, Турция
4
4
156 м²
Квартиры на продажу находится в городе Ялыкавак. Ялыкавак расположен на западной стороне пол…
€1,85 млн
Рекомендовать
Дом 4 спальни с кондиционером, с видом на море, с видеонаблюдением
Yalikavak, Турция
4
3
180 м²
Виллы на продажу находится в городе Ялыкавак. Ялыкавак расположен на западной стороне полуос…
€1,50 млн
Рекомендовать
Дом 5 спален с балконом, с кондиционером, с видом на море
Yalikavak, Турция
5
3
257 м²
Виллы на продажу находится в городе Ялыкавак. Ялыкавак расположен на западной стороне полуос…
€1,50 млн
Рекомендовать
Квартира 5 спален с балконом, с мебелью, с кондиционером
Yalikavak, Турция
5
5
209 м²
Квартиры на продажу находится в городе Ялыкавак. Ялыкавак расположен на западной стороне пол…
€2,10 млн
Рекомендовать
Дом 3 спальни с мебелью, с кондиционером, с видом на море
Yalikavak, Турция
3
2
161 м²
Виллы на продажу находится в городе Ялыкавак. Ялыкавак расположен на западной стороне полуос…
€1,28 млн
Рекомендовать
Дом 3 спальни с балконом, с видом на море, с видом на горы
Yalikavak, Турция
3
4
250 м²
Виллы на продажу находится в Гюндогане. Гюндоган находится в 12 км к северу от Бодрума. Бодр…
€1,60 млн
Рекомендовать
Дом 5 спален с балконом, с кондиционером, с видом на море
Yalikavak, Турция
5
4
247 м²
Виллы на продажу находится в Гюндогане. Гюндоган находится в 12 км к северу от Бодрума. Бодр…
€1,45 млн
Рекомендовать
Дом 6 спален с балконом, с лифтом, с кондиционером
Yalikavak, Турция
6
6
345 м²
Виллы на продажу находится в городе Ялыкавак. Ялыкавак расположен на западной стороне полуос…
€1,71 млн
Рекомендовать
Дом 5 спален с кондиционером, с видом на море, с видеонаблюдением
Yalikavak, Турция
5
4
345 м²
Виллы на продажу находится в городе Ялыкавак. Ялыкавак расположен на западной стороне полуос…
€1,25 млн
Рекомендовать
Квартира 5 спален с балконом, с лифтом, с кондиционером
Yalikavak, Турция
5
2
231 м²
Квартиры на продажу находится в Гюндогане. Гюндоган находится в 12 км к северу от Бодрума. Б…
€2,15 млн
Рекомендовать
Квартира 4 спальни с балконом, с лифтом, с кондиционером
Yalikavak, Турция
4
2
175 м²
Квартиры на продажу находится в Гюндогане. Гюндоган находится в 12 км к северу от Бодрума. Б…
€1,55 млн
Рекомендовать
Квартира 3 спальни с балконом, с лифтом, с кондиционером
Yalikavak, Турция
3
2
136 м²
Квартиры на продажу находится в Гюндогане. Гюндоган находится в 12 км к северу от Бодрума. Б…
€1,08 млн
Рекомендовать
Квартира 2 спальни с балконом, с лифтом, с кондиционером
Yalikavak, Турция
2
1
110 м²
Квартиры на продажу находится в Гюндогане. Гюндоган находится в 12 км к северу от Бодрума. Б…
€727,500
Рекомендовать
Дом 10 спален с кондиционером, с видом на море, с парковка
Yalikavak, Турция
10
9
401 м²
Виллы на продажу находится в городе Ялыкавак. Ялыкавак расположен на западной стороне полуос…
€2,30 млн
Рекомендовать
Дом 6 спален с балконом, с кондиционером, с видом на море
Yalikavak, Турция
6
5
245 м²
Виллы на продажу находится в городе Ялыкавак. Ялыкавак расположен на западной стороне полуос…
€1,85 млн
Рекомендовать
Дом 4 спальни с кондиционером, с видом на море, с парковка
Yalikavak, Турция
4
3
180 м²
Виллы на продажу находится в Гюндогане. Гюндоган находится в 12 км к северу от Бодрума. Бодр…
€1,02 млн
Рекомендовать
Дом 4 спальни с кондиционером, с видом на море, с бытовой техникой
Yalikavak, Турция
4
3
150 м²
Виллы на продажу находится в городе Ялыкавак. Ялыкавак расположен на западной стороне полуос…
€1,75 млн
Рекомендовать
Дом 4 спальни с кондиционером, с видеонаблюдением, с парковка
Yalikavak, Турция
4
3
180 м²
Виллы на продажу находится в городе Ялыкавак. Ялыкавак расположен на западной стороне полуос…
€2,50 млн
Рекомендовать
Дом 5 спален с кондиционером, с видеонаблюдением, с парковка
Yalikavak, Турция
5
4
330 м²
Виллы на продажу находится в городе Ялыкавак. Ялыкавак расположен на западной стороне полуос…
€3,00 млн
Рекомендовать
Квартира 3 спальни с балконом, с видом на море, с Онлайн-показ
Yalikavak, Турция
3
2
92 м²
Квартиры на продажу находится в городе Ялыкавак. Ялыкавак расположен на западной стороне пол…
€330,000
Рекомендовать
Дом 12 спален с кондиционером, с видом на море, с парковка
Yalikavak, Турция
12
12
657 м²
Виллы на продажу находится в городе Ялыкавак. Ялыкавак расположен на западной стороне полуос…
€2,56 млн
Рекомендовать
Дом 5 спален с балконом, с мебелью, с видом на море
Yalikavak, Турция
5
4
400 м²
Виллы на продажу находится в городе Ялыкавак. Ялыкавак расположен на западной стороне полуос…
€1,06 млн
Рекомендовать
Дом 5 спален с мебелью, с кондиционером, с центральным отоплением
Yalikavak, Турция
5
4
250 м²
Виллы на продажу находится в городе Ялыкавак. Ялыкавак расположен на западной стороне полуос…
€962,800
Рекомендовать
Дом 5 спален с балконом, с мебелью, с видом на море
Yalikavak, Турция
5
3
360 м²
Виллы на продажу находится в городе Ялыкавак. Ялыкавак расположен на западной стороне полуос…
€1,16 млн
Рекомендовать
Квартира 11 спален с парковкой, с видом на море, с террасой
Yalikavak, Турция
13
497 м²
2
Новый комплекс вилл с бассейнами и гостевыми домами, Ялыкавак, Турция Предлагаются виллы с …
€3,02 млн
Рекомендовать
Квартира 5 спален с парковкой, с террасой, с садом
Yalikavak, Турция
6
170 м²
2
Двухэтажные виллы с бассейнами на берегу моря, Ялыкавак, Турция Предлагаются элитные виллы …
€1,20 млн
Рекомендовать
Квартира 3 спальни с парковкой, с видом на море, с террасой
Yalikavak, Турция
4
148 м²
2
Экологичная резиденция с пляжем и причалом в живописном районе, в окружении зелени, Ялыкавак…
€1,15 млн
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