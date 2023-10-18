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Виллы в Toroslar, Турция

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2 объекта найдено
Вилла 3 спальни с балконом, с видом на горы, с парковка в Sogucak, Турция
Вилла 3 спальни с балконом, с видом на горы, с парковка
Sogucak, Турция
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 290 м²
Количество этажей 3
Вилла с Видом на Природу в Мерсине, Торослар Мерсин – крупный город в восточной части средиз…
€275,000
Вилла 5 комнат с парковкой в Toroslar, Турция
Вилла 5 комнат с парковкой
Toroslar, Турция
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 200 м²
Этаж 2
Представляем вашему вниманию двухэтажную виллу 4+1 с видом на горы в Торослар. Вилла общей п…
€190,000
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