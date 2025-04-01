Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Турция
  3. Termal
  4. Коммерческая

Коммерческая недвижимость в Termal, Турция

1 объект найдено
Коммерческое помещение 1 000 м² в Termal, Турция
Коммерческое помещение 1 000 м²
Termal, Турция
Число комнат 17
Количество спален 14
Кол-во ванных комнат 6
Площадь 1 000 м²
Количество этажей 4
Здание, Подходящее под Отель или Спа-Центр, в Ялове, Термаль. Здание в Ялове, Термаль, спрое…
$2,22 млн
Оставить заявку
Realting.com
Перейти
Realting.com
Перейти

© 2018 - 2025 Realting.com

Рейтинг 4.9 / 5:
1111 голосов