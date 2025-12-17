Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Турция
  3. Tepebaşı
  4. Коммерческая
  5. Магазин

Магазины в Tepebasi, Турция

коммерческая недвижимость
6
Магазин Удалить
Очистить
3 объекта найдено
Магазин 410 м² в Tepebasi, Турция
Магазин 410 м²
Tepebasi, Турция
Площадь 410 м²
$15,84 млн
Оставить заявку
Магазин 175 м² в Tepebasi, Турция
Магазин 175 м²
Tepebasi, Турция
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 175 м²
$14,10 млн
Оставить заявку
Магазин 140 м² в Tepebasi, Турция
Магазин 140 м²
Tepebasi, Турция
Площадь 140 м²
$2,06 млн
Оставить заявку
Realting.com
Перейти
Realting.com
Перейти