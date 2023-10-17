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Продажа новостроек в Tahtakale Mahallesi

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Многоквартирный жилой дом Ispartakule Istanbul Apartments Project
Многоквартирный жилой дом Ispartakule Istanbul Apartments Project
Tahtakale Mahallesi, Турция
от
€268,544
Агентство: Binaa Investment
Почему это свойство؟ Его расположение в Испартакуле, новейшем районе Бахчезехира, считается одним из наиболее привлекательных районов для инвесторов. Район, обслуживаемый наиболее важными транспортными маршрутами, автомагистралями TEM и E5 и новой станцией метро. Это недалеко от крупнейшего медицинского города Турции. Кроме того, он находится рядом со Стамбульским водным каналом, на его берегах планируется построить более 100 000 единиц жилья и инвестиций.  Проект соответствует условиям получения турецкого гражданства, готовому правоустанавливающему договору собственности и различным предложениям рассрочки.
Жилой комплекс Новая резиденция с бассейном и теннисным кортом в престижном центральном районе, Стамбул, Турция
Жилой комплекс Новая резиденция с бассейном и теннисным кортом в престижном центральном районе, Стамбул, Турция
Tahtakale Mahallesi, Турция
от
€233,056
Агентство: TRANIO
Резиденция располагает пешеходными дорожками, детской площадкой, парковкой, сауной и турецкой баней, фитнес-центром, ухоженным садом, открытым бассейном, теннисным кортом, рестораном и кафе. Окончание строительства - март 2024 года. Расположение и объекты поблизости Канал Стамбул - 2 минуты Автомагистраль ТЕМ - 5 минут Автомагистраль Е5 - 10 минут Торговый центр - 11 минут Больница - 10 минут Аэропорт Стамбула - 40 минут
Жилой комплекс Резиденция с бассейном, детскими площадками и круглосуточной охраной, Стамбул, Турция
Жилой комплекс Резиденция с бассейном, детскими площадками и круглосуточной охраной, Стамбул, Турция
Tahtakale Mahallesi, Турция
от
€375,743
Агентство: TRANIO
Резиденция располагает детскими площадками, пешеходными маршрутами, хамамом, сауной, мечетью и спортивными площадками, круглосуточной охраной, бассейном, кафе, садом, парковкой. Удобства и оснащение в доме Кондиционеры Wi-Fi Расположение и объекты поблизости Канал Стамбул - 2 минуты Автомагистраль ТЕМ - 5 минут Автомагистраль Е-5 - 10 минут Торговый центр - 11 минут Больница - 10 минут Аэропорт Стамбула - 40 минут
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Жилой комплекс Ispartakule Family Residences 10th
Жилой комплекс Ispartakule Family Residences 10th
Tahtakale Mahallesi, Турция
от
€357,000
Сдача в: 2024
Агентство: EOS Turkey Property
  Полная семейная концепция расположена в районе Бахчешехир с многонациональной атмосферой, построенной одним из самых уважаемых разработчиков Турции. Десятый этап будет передан через 1,5 года, но правоустанавливающий документ также подходит для турецкого гражданства. Легкий доступ к новому Стамбульскому каналу, Kucukcekmece Lake View, многонациональным школам и социальным клубам, известным торговым центрам, развлекательным зонам и многому другому.
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