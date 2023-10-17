Почему это свойство؟
Его расположение в Испартакуле, новейшем районе Бахчезехира, считается одним из наиболее привлекательных районов для инвесторов.
Район, обслуживаемый наиболее важными транспортными маршрутами, автомагистралями TEM и E5 и новой станцией метро.
Это недалеко от крупнейшего медицинского города Турции. Кроме того, он находится рядом со Стамбульским водным каналом, на его берегах планируется построить более 100 000 единиц жилья и инвестиций.
Проект соответствует условиям получения турецкого гражданства, готовому правоустанавливающему договору собственности и различным предложениям рассрочки.
Резиденция располагает пешеходными дорожками, детской площадкой, парковкой, сауной и турецкой баней, фитнес-центром, ухоженным садом, открытым бассейном, теннисным кортом, рестораном и кафе.
Окончание строительства - март 2024 года.
Расположение и объекты поблизости
Канал Стамбул - 2 минуты
Автомагистраль ТЕМ - 5 минут
Автомагистраль Е5 - 10 минут
Торговый центр - 11 минут
Больница - 10 минут
Аэропорт Стамбула - 40 минут
Резиденция располагает детскими площадками, пешеходными маршрутами, хамамом, сауной, мечетью и спортивными площадками, круглосуточной охраной, бассейном, кафе, садом, парковкой.
Удобства и оснащение в доме
Кондиционеры
Wi-Fi
Расположение и объекты поблизости
Канал Стамбул - 2 минуты
Автомагистраль ТЕМ - 5 минут
Автомагистраль Е-5 - 10 минут
Торговый центр - 11 минут
Больница - 10 минут
Аэропорт Стамбула - 40 минут
Полная семейная концепция расположена в районе Бахчешехир с многонациональной атмосферой, построенной одним из самых уважаемых разработчиков Турции. Десятый этап будет передан через 1,5 года, но правоустанавливающий документ также подходит для турецкого гражданства. Легкий доступ к новому Стамбульскому каналу, Kucukcekmece Lake View, многонациональным школам и социальным клубам, известным торговым центрам, развлекательным зонам и многому другому.