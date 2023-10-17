Tahtakale Mahallesi, Турция

от €268,544

Почему это свойство؟ Его расположение в Испартакуле, новейшем районе Бахчезехира, считается одним из наиболее привлекательных районов для инвесторов. Район, обслуживаемый наиболее важными транспортными маршрутами, автомагистралями TEM и E5 и новой станцией метро. Это недалеко от крупнейшего медицинского города Турции. Кроме того, он находится рядом со Стамбульским водным каналом, на его берегах планируется построить более 100 000 единиц жилья и инвестиций. Проект соответствует условиям получения турецкого гражданства, готовому правоустанавливающему договору собственности и различным предложениям рассрочки.