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Квартиры в Диярбакыре, Турция

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5 объектов найдено
Квартира 3 спальни в Kalkan, Турция
Квартира 3 спальни
Kalkan, Турция
Количество спален 3
Площадь 110 м²
Представлены на продажу апартаменты в новом жилищном строительстве. Локация застройки - Калк…
$400,859
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Квартира 3 спальни в Kalkan, Турция
Квартира 3 спальни
Kalkan, Турция
Количество спален 3
Площадь 80 м²
Вдохновляющее пространство в сердце Калкана Представьте себе идеальное сочетание комфорта, с…
$395,050
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Квартира 2 комнаты в Karpuztepe, Турция
Квартира 2 комнаты
Karpuztepe, Турция
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 39 м²
Аланья, полная великолепной природы и следов истории, стала одним из самых оживленных курор…
$203,860
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Квартира 2 комнаты в Диджле, Турция
Квартира 2 комнаты
Диджле, Турция
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Оба - ОТКРЫТЫЙ РАЙОН ДЛЯ ВНЖ                            1+1  3 этаж Район Оба         …
$132,233
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Квартира 4 спальни в Topcular, Турция
Квартира 4 спальни
Topcular, Турция
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 260 м²
Эти апартаменты расположены в Эйюпсултане, одном из самых центральных и исторических районов…
$1,28 млн
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Параметры недвижимости в Диярбакыре, Турция

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