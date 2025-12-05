Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Турция
  3. Силифке
  4. Жилая
  5. Дуплекс

Дуплексы в Силифке, Турция

Дуплекс Удалить
Очистить
1 объект найдено
Дуплекс 3 комнаты в Ташуджю, Турция
Дуплекс 3 комнаты
Ташуджю, Турция
Число комнат 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 117 м²
$4,90 млн
Оставить заявку
Realting.com
Перейти
Realting.com
Перейти