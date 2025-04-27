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Квартиры-студии в Selcuklu, Турция

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2 объекта найдено
Студия 1 спальня в Selcuklu, Турция
Студия 1 спальня
Selcuklu, Турция
Количество спален 1
Площадь 35 м²
Открыта продажи элитного комплекса на Северном Кипре, в номом престижном районе Газиверен, …
$79,844
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Студия 1 спальня в Selcuklu, Турция
Студия 1 спальня
Selcuklu, Турция
Количество спален 1
Площадь 59 м²
Открыта продажи элитного комплекса на Северном Кипре, в номом престижном районе Газиверен, …
$99,805
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