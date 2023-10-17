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Таунхаусы в Sekerhane Mahallesi, Турция

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2 объекта найдено
Таунхаус 2 спальни с парковкой, с Pool, с terrassa в Аланья, Турция
Таунхаус 2 спальни с парковкой, с Pool, с terrassa
Аланья, Турция
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 91 м²
Представляем Вашему вниманию новый инвестиционный проект в Алании, район Конаклы. Отдых и п…
€290,000
Таунхаус 6 спален с парковкой, с мебелью, с гаражом в Аланья, Турция
Таунхаус 6 спален с парковкой, с мебелью, с гаражом
Аланья, Турция
Количество спален 6
Площадь 184 м²
Таунхаус от застройщика в Каргыджаке, Алания. Каргыджак – самый восточный район Алании и, п…
€550,000

Параметры недвижимости в Sekerhane Mahallesi, Турция

с видом на море
с бассейном
с видом на горы
недорогая
элитная
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