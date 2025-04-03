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Дома в Самсун, Турция

1 объект найдено
Дом 6 спален в Kumkoey, Турция
Дом 6 спален
Kumkoey, Турция
Количество спален 6
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 320 м²
Эта стильная вилла расположена на европейской стороне Стамбула, в одном из самых престижных …
$1,22 млн
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Параметры недвижимости в Самсун, Турция

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