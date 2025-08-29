Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Турция
  3. Самсун
  4. Жилая
  5. Дом
  6. Сад

Дома с садом в Самсуне, Турция

1 объект найдено
Дом в Bektas, Турция
Дом
Bektas, Турция
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 400 м²
Для тех, кто ищет эксклюзивный образ жизни в одном из самых желанных прибрежных городов Турц…
$1,58 млн
Оставить заявку
Realting.com
Перейти

Параметры недвижимости в Самсуне, Турция

с бассейном
Недорогая
Элитная
Realting.com
Перейти