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Продажа новостроек в Resadiye Mahallesi

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Вилла Modern Consept Luxury Villas,Çekmeköy
Вилла Modern Consept Luxury Villas,Çekmeköy
Resadiye Mahallesi, Турция
от
€1,90 млн
Площадь 450–1 010 м²
4 объекта 4
Сдача в: 2023
Агентство: Property Advisor Turkey
Этот проект, построенный с 20-летним международным опытом и качественным строительством, с гордостью представляет на ваш вкус самый престижный проект Турции, Konakları. Проект, который состоит только из 85 частных особняков на 100 000 м ² земли, представляет собой лес с 60 000 м ² нетронутых, многовековых деревьев. включает в себя поле. Благодаря зеленой площади площадью 75 000 квадратных метров, это один из самых экологически чистых проектов в нашей стране. В Стамбуле вас ждут самые красивые города мира, великолепные особняки, оснащенные уникальной красотой традиционной европейской классической архитектуры и всеми необходимыми вещами современной эпохи, их уважаемые владельцы. СОЦИАЛЬНЫЕ УСЛУГИ - крытый и открытый бассейны олимпийского размера - Спа -Gyms - пруды - Кинотеатры -Игровые залы - Социальный клуб - Магазины - Кафе - Открытое спортивное поле - Крытое баскетбольное поле -Магазин ( "Макроцентр" ) - Итальянский ресторан
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