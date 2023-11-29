Этот проект, построенный с 20-летним международным опытом и качественным строительством, с гордостью представляет на ваш вкус самый престижный проект Турции, Konakları. Проект, который состоит только из 85 частных особняков на 100 000 м ² земли, представляет собой лес с 60 000 м ² нетронутых, многовековых деревьев. включает в себя поле. Благодаря зеленой площади площадью 75 000 квадратных метров, это один из самых экологически чистых проектов в нашей стране. В Стамбуле вас ждут самые красивые города мира, великолепные особняки, оснащенные уникальной красотой традиционной европейской классической архитектуры и всеми необходимыми вещами современной эпохи, их уважаемые владельцы.
СОЦИАЛЬНЫЕ УСЛУГИ
- крытый и открытый бассейны олимпийского размера
- Спа
-Gyms
- пруды
- Кинотеатры
-Игровые залы
- Социальный клуб
- Магазины
- Кафе
- Открытое спортивное поле
- Крытое баскетбольное поле
-Магазин ( "Макроцентр" )
- Итальянский ресторан