Resadiye Mahallesi, Турция

от €1,90 млн

450–1 010 м² 4

Сдача в: 2023

Этот проект, построенный с 20-летним международным опытом и качественным строительством, с гордостью представляет на ваш вкус самый престижный проект Турции, Konakları. Проект, который состоит только из 85 частных особняков на 100 000 м ² земли, представляет собой лес с 60 000 м ² нетронутых, многовековых деревьев. включает в себя поле. Благодаря зеленой площади площадью 75 000 квадратных метров, это один из самых экологически чистых проектов в нашей стране. В Стамбуле вас ждут самые красивые города мира, великолепные особняки, оснащенные уникальной красотой традиционной европейской классической архитектуры и всеми необходимыми вещами современной эпохи, их уважаемые владельцы. СОЦИАЛЬНЫЕ УСЛУГИ - крытый и открытый бассейны олимпийского размера - Спа -Gyms - пруды - Кинотеатры -Игровые залы - Социальный клуб - Магазины - Кафе - Открытое спортивное поле - Крытое баскетбольное поле -Магазин ( "Макроцентр" ) - Итальянский ресторан