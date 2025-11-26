Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Турция
  3. Долгосрочная аренда
  4. Офис

Снять офисы на длительный срок в Турции

2 объекта найдено
Офис 80 м² в Муратпаша, Турция
Офис 80 м²
Муратпаша, Турция
Число комнат 1
Количество спален 1
Площадь 80 м²
Этаж 3/3
Коммерческое помещение в охраняемом комплексе в Анталии, на бульваре Аспендос Этот коммерчес…
$1,182
в месяц
Офис 70 м² в Кепез, Турция
Офис 70 м²
Кепез, Турция
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 70 м²
Этаж 6/9
Современный офис в аренду с видом на город в бизнес-центре Axis в Анталии, Кепез Предлагаем …
$757
в месяц
