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Дома в Pasadag Mahallesi, Турция

2 объекта найдено
Дуплекс 4 спальни с балконом, с парковка в Pasadag Mahallesi, Турция
Дуплекс 4 спальни с балконом, с парковка
Pasadag Mahallesi, Турция
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 230 м²
Квартиры с Особым Дизайном в Окружении Природы в Коджаэли, Измит Квартиры расположены в Изми…
€242,000
Дуплекс 3 спальни с балконом, с парковка в Pasadag Mahallesi, Турция
Дуплекс 3 спальни с балконом, с парковка
Pasadag Mahallesi, Турция
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 152 м²
Квартиры с Особым Дизайном в Окружении Природы в Коджаэли, Измит Квартиры расположены в Изми…
€176,000

Параметры недвижимости в Pasadag Mahallesi, Турция

с видом на море
с бассейном
с видом на горы
с видом на озеро
недорогая
элитная
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