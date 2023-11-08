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Жильё в Pasadag Mahallesi, Турция

квартиры
6
8 объектов найдено
Квартира 4 спальни с балконом, с парковка в Pasadag Mahallesi, Турция
Квартира 4 спальни с балконом, с парковка
Pasadag Mahallesi, Турция
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 260 м²
Квартиры с Особым Дизайном в Окружении Природы в Коджаэли, Измит Квартиры расположены в Изми…
€251,000
Дуплекс 4 спальни с балконом, с парковка в Pasadag Mahallesi, Турция
Дуплекс 4 спальни с балконом, с парковка
Pasadag Mahallesi, Турция
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 230 м²
Квартиры с Особым Дизайном в Окружении Природы в Коджаэли, Измит Квартиры расположены в Изми…
€238,000
Квартира 3 спальни с балконом, с парковка в Pasadag Mahallesi, Турция
Квартира 3 спальни с балконом, с парковка
Pasadag Mahallesi, Турция
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 167 м²
Квартиры с Особым Дизайном в Окружении Природы в Коджаэли, Измит Квартиры расположены в Изми…
€186,000
Квартира 3 спальни с балконом, с парковка в Pasadag Mahallesi, Турция
Квартира 3 спальни с балконом, с парковка
Pasadag Mahallesi, Турция
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 145 м²
Квартиры с Особым Дизайном в Окружении Природы в Коджаэли, Измит Квартиры расположены в Изми…
€154,000
Квартира 2 спальни с балконом, с парковка в Pasadag Mahallesi, Турция
Квартира 2 спальни с балконом, с парковка
Pasadag Mahallesi, Турция
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 130 м²
Квартиры с Особым Дизайном в Окружении Природы в Коджаэли, Измит Квартиры расположены в Изми…
€149,000
Дуплекс 3 спальни с балконом, с парковка в Pasadag Mahallesi, Турция
Дуплекс 3 спальни с балконом, с парковка
Pasadag Mahallesi, Турция
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 152 м²
Квартиры с Особым Дизайном в Окружении Природы в Коджаэли, Измит Квартиры расположены в Изми…
€172,000
Пентхаус 2 спальни с балконом, с парковка в Pasadag Mahallesi, Турция
Пентхаус 2 спальни с балконом, с парковка
Pasadag Mahallesi, Турция
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 114 м²
Квартиры с Особым Дизайном в Окружении Природы в Коджаэли, Измит Квартиры расположены в Изми…
€119,000
Квартира 1 спальня с балконом, с парковка в Pasadag Mahallesi, Турция
Квартира 1 спальня с балконом, с парковка
Pasadag Mahallesi, Турция
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 103 м²
Квартиры с Особым Дизайном в Окружении Природы в Коджаэли, Измит Квартиры расположены в Изми…
€103,000

Параметры недвижимости в Pasadag Mahallesi, Турция

с видом на море
с бассейном
с видом на горы
с видом на озеро
недорогая
элитная
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