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Квартиры в Orhangazi, Турция

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2 объекта найдено
Квартира 2 спальни с балконом, с видом на горы, с парковка в Orhangazi, Турция
Квартира 2 спальни с балконом, с видом на горы, с парковка
Orhangazi, Турция
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 67 м²
Этаж 1/7
Новые Квартиры в Комплексе с Бассейном в Бурсе, Орхангази. Жилой комплекс расположен в город…
€100,000
в месяц
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Квартира 1 спальня с балконом, с видом на горы, с парковка в Orhangazi, Турция
Квартира 1 спальня с балконом, с видом на горы, с парковка
Orhangazi, Турция
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 53 м²
Этаж 1/7
Новые Квартиры в Комплексе с Бассейном в Бурсе, Орхангази. Жилой комплекс расположен в город…
€86,500
в месяц
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Параметры недвижимости в Orhangazi, Турция

с видом на море
с бассейном
с видом на горы
с видом на озеро
недорогая
элитная
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