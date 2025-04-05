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Купить жилую недвижимость в Orhaneli, Турция

1 объект найдено
Дом 4 спальни в Firuzkoey, Турция
Дом 4 спальни
Firuzkoey, Турция
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 212 м²
Расположенные в живописном районе Авджылар в Стамбуле, эти виллы предлагают спокойную среду …
$585,748
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Параметры недвижимости в Orhaneli, Турция

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