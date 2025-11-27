Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Турция
  3. Odunpazarı
  4. Жилая
  5. Вилла

Виллы в Odunpazari, Турция

Вилла Удалить
Очистить
1 объект найдено
Вилла 7 комнат в Odunpazari, Турция
Вилла 7 комнат
Odunpazari, Турция
Число комнат 7
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 350 м²
Этаж 3/3
$8,04 млн
Оставить заявку
Realting.com
Перейти
Realting.com
Перейти