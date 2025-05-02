Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Турция
  3. Нилюфер
  4. Жилая
  5. Таунхаус

Таунхаусы в Нилюфере, Турция

Таунхаус Удалить
Очистить
1 объект найдено
Таунхаус 6 комнат в Нилюфер, Турция
Таунхаус 6 комнат
Нилюфер, Турция
Число комнат 6
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 260 м²
Этаж 1/2
Виллы в большом проекте в Бурсе, Нилюфер Предлагаемые на продажу виллы в Бурсе, Нилюфер, нах…
$645,344
Оставить заявку
Realting.com
Перейти
Realting.com
Перейти