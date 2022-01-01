Anka Residence

В открытом для ВНЖ районе Окурджалар строится 5ти этажный жилой комплекс на 20 квартир.

150 метров до главной дороги

Он находится в 700 метрах от моря.

Инфраструктура – Хамам, Фитнес, Сауна, Открытый бассейн, Камелия

Технические особенности проекта

1 Все необходимые строительные работы будут проводится в соответствии с положением о муниципальном зонировании и действующим на момент получения разрешения на стрительства законодательством. В случае возникновений изменений, связанных с проектами и статусом зонирования, в проект будут внесены соответствующие изменения.

2 Здание будет построено с использованием железобетонной каркасной системы и материалов, подходящих для сейсмостойкости.

3 Квартиры будут построены с использованием тщательно отобранных и сертифицированных TSE материалов.

4. В квартирах будут заложены трассы для установки кондиционеров.

5. Лифты будут иметь достаточную вместимость, оснащены вентиляцией и внутренней связью, собраны с использованием сертифицированных материалов CE и TSE в соответствии с проектом.

6. Напольное покрытие из керамической или гранитной плитки в зонах общественного пользования (вход в здание, лестничные площадки). Мраморное покрытие ступеней.

7. В соответствии с проектом фасад здания будет частично отделан камнем и покрашен.

8. В каждой квартире будет сделана подводка для подключения стиральной и посудомоечной машинок.

9. В цокольном этаже здания будет организован фитнесс зал, сауна и хамам.

10. В квартирах будет подведено центральное спутниковое ТВ

11. Освещение на лестницах и лестничных площадках будет привязано к сенсорным приборам, реагирующем на движение.

12, В цокольном этаже здания будет сделана гидроизоляция стен

Особенности квартир

Окна ПВХ с двойными теплоизоляционными стеклопакетами Стальная входная дверь. Межкомнатные двери c покрытием ПВХ или меламином, Напольное покрытие ламинат и керамическая плитка, сертифицированные TSE. Лестницы и балконные перила будут алюминиевыми. Между некоторыми балконными перилами будет вставлено декоративное остекление. Освещение, электрические, телевизионные и телефонные розетки сертифицированные TSE

Гостинные с кухней американского плана

Ламинатное напольное покрытие

Стены- Водоэмульсионная силиконовая пластиковая краска по гипсовой штукатурке, керамическое покрытие между кухонными столешницами и встроенными шкафами

Потолки- Водоэмульсионная силиконовая пластиковая краска по гипсовой штукатурке, декоративные элементы из гипсокартона

Корпусная кухонная мебель из ДСП

Строительство началось 05,02,2023 Сдача в эксплуатацию 01,12,2023