  1. Realting.com
  2. Турция
  3. Anka Residence

Anka Residence

Boztepe, Турция
от
€100,000
;
12
Описание Описание
Параметры Параметры
Квартиры Квартиры
Адрес Адрес
Медиа Медиа
Новости Новости

О комплексе

В открытом для ВНЖ районе Окурджалар строится 5ти этажный жилой комплекс на 20 квартир.

150 метров до главной дороги

Он находится в 700 метрах от моря.

Инфраструктура – Хамам, Фитнес, Сауна, Открытый бассейн, Камелия

Технические особенности проекта

1 Все необходимые строительные работы будут проводится в соответствии с положением о муниципальном зонировании и действующим на момент получения разрешения на стрительства законодательством. В случае возникновений изменений, связанных с проектами и статусом зонирования, в проект будут внесены соответствующие изменения.

2 Здание будет построено с использованием железобетонной каркасной системы и материалов, подходящих для сейсмостойкости.

3  Квартиры будут построены с использованием тщательно отобранных и сертифицированных TSE материалов.

4. В квартирах будут заложены трассы для установки кондиционеров.

5. Лифты будут иметь достаточную вместимость, оснащены вентиляцией и внутренней связью, собраны с использованием сертифицированных материалов CE и TSE в соответствии с проектом.

6. Напольное покрытие из керамической или гранитной плитки в зонах общественного пользования (вход в здание, лестничные площадки). Мраморное покрытие ступеней.

7.  В соответствии с проектом фасад здания будет частично отделан камнем и покрашен.

8. В каждой квартире будет сделана подводка для подключения стиральной и посудомоечной машинок.

9. В цокольном этаже здания будет организован фитнесс зал, сауна и хамам.

10. В квартирах будет подведено центральное спутниковое ТВ

11. Освещение на лестницах и лестничных площадках будет привязано к сенсорным приборам, реагирующем на движение.

12, В цокольном этаже здания  будет сделана гидроизоляция стен

Особенности квартир

  1. Окна ПВХ с двойными теплоизоляционными стеклопакетами
  2. Стальная входная дверь. Межкомнатные двери c покрытием ПВХ или меламином,
  3. Напольное покрытие ламинат и керамическая плитка, сертифицированные TSE.
  4. Лестницы и балконные перила будут алюминиевыми. Между некоторыми балконными перилами будет вставлено декоративное остекление.
  5. Освещение, электрические, телевизионные и телефонные розетки сертифицированные TSE

Гостинные с кухней американского плана

  • Ламинатное напольное покрытие
  • Стены- Водоэмульсионная силиконовая пластиковая краска по гипсовой штукатурке, керамическое покрытие между кухонными столешницами и встроенными шкафами
  • Потолки- Водоэмульсионная силиконовая пластиковая краска по гипсовой штукатурке, декоративные элементы из гипсокартона
  • Корпусная кухонная мебель из ДСП

 

Строительство началось 05,02,2023 Сдача в эксплуатацию  01,12,2023

 

Дополнительно

  • Бассейн
  • Тренажерный зал
  • Огороженная территория
  • Лифт
  • Онлайн-показ
Параметры объекта
Класс
Класс
Комфорт-класс
Тип строения новостройки
Тип строения новостройки
Монолитно-кирпичный
Год сдачи
Год сдачи
2023
Варианты отделки
Варианты отделки
С отделкой
Количество этажей
Количество этажей
6
Местонахождение новостройки
Boztepe, Турция

Калькулятор ипотеки

Процентная ставка, %
Срок кредитования, лет
Стоимость жилья
Первоначальный взнос, %
{{ initialPaymentCurrency }} EUR
Обратите внимание! Вы изменили параметр стоимости жилья на {{ differentPrice }}%. Это влияет на актуальность расчета ежемесячных платежей для текущего объекта недвижимости. Вернуть обратно
Процентная ставка
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Процентная ставка
Сумма кредита
{{ mortgageAmount }} EUR
Сумма кредита
Срок
{{ loanPeriodValue | pluralizeRu("год", "года", "лет") }}
Срок
Ежемесячный платеж
{{ paymentPerMonth }} EUR
Ежемесячный платеж
Похожие комплексы
Жилой комплекс Роскошный Жилой Комплекс в районе Авсаллар
Авсаллар, Турция
от
€148,000
Жилой квартал Современные видовые апартаменты в районе Оба
Каракокали, Турция
от
€135,000
Жилой комплекс Недвижимость на этапе строительства в Стамбуле, район Бююкчекмедже
Аванос, Турция
от
€210,000
Жилой комплекс River Panorama
Каракокали, Турция
от
€188,000
Жилой комплекс Высотная резиденция с бассейном и рабочими зонами в центре Стамбула, Турция
Картал, Турция
от
€236,861
Вы просматриваете
Anka Residence
Boztepe, Турция
от
€100,000
Задайте все интересующие вопросы
Оставьте Вашу заявку
Спасибо! Ваша заявка принята.
Меня интересует объект из Вашего объявления. Хочу получить больше информации об объекте. Какие условия покупки для иностранцев? Я бы хотел посетить квартиру/дом. Я хотел бы получить информацию об общей стоимости (включая налоги, агентское вознаграждение и т.д.). Возможна ли покупка в кредит/ипотеку?
Назад Назад Оставить заявку Оставить заявку
Другие комплексы
Жилой квартал Excellence Q расположен в самом центре Оба, недалеко от пляжа и центра города.
Жилой квартал Excellence Q расположен в самом центре Оба, недалеко от пляжа и центра города.
Каракокали, Турция
от
€153,000
Агентство: Basic Apartment Real Estate
Всего в 450 метрах от великолепного пляжа мы предлагаем вам наш новый строящийся жилой комплекс класса люкс, который уже в марте 2023 примет своих жильцов. Комплексу принадлежит собственная территория с охраной, садом, бассейном, зоной отдыха, площадкой для барбекю, а так же развитая внутренняя инфраструктура. Проект состоит из одного блока, 4 этажей и всего 28 квартир. В данном комплексе предусмотрены квартиры планировки 1 + 1 от 44м2 до 67м2 и пентхаусы с 3 спальнями площадью от 144 до 167 кв.м. Excellence Q имеет очаровательный современный внешний вид и высокое качество постройки, а его удобное расположение делает его идеальным как для семейного отдыха, так и для комфортного проживания.  Всего в 100 метрах от комплекса находится супермаркет Carrefour, в нескольких минутах ходьбы рестораны, банки, бутики, больницы и школа, почта, банкоматы. Уют, качество, красота и спокойствие - вот что получат владельцы квартир в данном комплексе.   ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРОЕКТА: Плавательный бассейн Подогрев бассейна Детский бассейн Сауна Фитнес Массажный кабинет Паровая комната Кинотеатр Игровая комната Офис Генератор Лифт Вай-фай Ухоженный сад Дротики Пинбол Расположение Excellence Q в Алании: 450 метров от пляжа200 метров от центра620 метров от больницысупермаркет всего в 50 метрахРестораны и бары 100 метровВсе бытовые нужды находятся в шаговой доступности от комплекса   Начало строительства проекта: 01.01.2022 г. Окончание строительства: 30.04.2023 г. Наша компания, Basic Apartment предоставляет рассрочку платежа на 12 месяцев с первоначальным взносом 40%.  
Жилой квартал Апартаменты в роскошном Yenisay 6, Махмутлар
Жилой квартал Апартаменты в роскошном Yenisay 6, Махмутлар
Махмутлар центр, Турция
от
€116,000
Агентство: Basic Apartment Real Estate
Вдоль моря ухоженная набережная с беседками, спортивными тренажерами и велодорожками. Удаленность комплекса от моря всего в 200 м и в нескольких шагах от центральной улицы Махмутлара с ресторанами, кафе, продуктовыми сетевыми магазинами. Два раза в неделю во вторник и в субботу сельскохозяйственный базар, где вы сможете покупать свежие овощи и фрукты, молочные продукты и многое другое. Здание самого комплекса из 11 этажей, на каждом этаже по 4 квартиры. 1+1 (66,30 м²) 2 + 1 (115 м²) пентхаусы 2 +1 (129,6 м²) пентхаусы 3 + 1 (215,70 м²) Во время строительства комплекса использовались только высококачественные материалы и последние архитектурные технологии с современным дизайном. На первом этаже расположено помещение под офис. Ночью территория комплекса и сам дом имеется красивую уникальную подсветку. В комплексе есть кабельное телевидение, спутниковая антенна, интернет. А так же электрогенератор, вы никогда не останетесь без электричества в комплексе. Открытый бассейн Аквапарк Сауна Фитнес-центр Детская площадка Своя автостоянка Генератор Огороженная территория Охрана 7/24 Во всех апартаментах:Двери из высококачественной стали Кондиционеры в каждой комнате Жалюзи с дистанционным управлением Электронагреватель воды Встроенная кухня с гранитными столешницами В ванной комнате раковина в стиле Hilton, душ В ванная комната пентхаусов установлено джакузи Окна и балконные двери ПВХ изоляция Полы из высококачественной керамической плитки   Так же у вас есть прекрасная возможность не беспокоится о выборе бытовой техники и мебели в апартаменты, мы сделаем это за вас:***Полный комплект высококачественных бытовой техники (холодильник, стиральная машина, печь, плита, вытяжка, посудомоечная машина); ***Полный комплекс мебели и ЖК-телевизор.
Жилой комплекс Gold City
Жилой комплекс Gold City
Махмутлар центр, Турция
от
€120,000
Сдача в: 2024
Агентство: Sun World Real Estate
Realting.com
Перейти