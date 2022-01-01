Anka Residence

В открытом для ВНЖ районе Окурджалар строится 5ти этажный жилой комплекс на 20 квартир.
150 метров до главной дороги
Он находится в 700 метрах от моря.
Инфраструктура – Хамам, Фитнес, Сауна, Открытый бассейн, Камелия
Технические особенности проекта
1 Все необходимые строительные работы будут проводится в соответствии с положением о муниципальном зонировании и действующим на момент получения разрешения на стрительства законодательством. В случае возникновений изменений, связанных с проектами и статусом зонирования, в проект будут внесены соответствующие изменения.
2 Здание будет построено с использованием железобетонной каркасной системы и материалов, подходящих для сейсмостойкости.
3 Квартиры будут построены с использованием тщательно отобранных и сертифицированных TSE материалов.
4. В квартирах будут заложены трассы для установки кондиционеров.
5. Лифты будут иметь достаточную вместимость, оснащены вентиляцией и внутренней связью, собраны с использованием сертифицированных материалов CE и TSE в соответствии с проектом.
6. Напольное покрытие из керамической или гранитной плитки в зонах общественного пользования (вход в здание, лестничные площадки). Мраморное покрытие ступеней.
7. В соответствии с проектом фасад здания будет частично отделан камнем и покрашен.
8. В каждой квартире будет сделана подводка для подключения стиральной и посудомоечной машинок.
9. В цокольном этаже здания будет организован фитнесс зал, сауна и хамам.
10. В квартирах будет подведено центральное спутниковое ТВ
11. Освещение на лестницах и лестничных площадках будет привязано к сенсорным приборам, реагирующем на движение.
12, В цокольном этаже здания будет сделана гидроизоляция стен
Особенности квартир
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Строительство началось 05,02,2023 Сдача в эксплуатацию 01,12,2023