Alanya Property Sales

Reimer Real Estate — немецкая компания, которая была создана в 2012 г. в Германии. Мы продаём и сдаём в аренду недвижимость у моря.

В 2015 г. был открыт офис в Швейцарии, затем в 2018 г. — в Турции и в 2021 г. — в Объединённых Арабских Эмиратах. Мы не стоим на месте и в скором времени планируем открытие офисов в Греции и Испании.