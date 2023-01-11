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Alanya Property Sales

Турция, Аланья
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Alanya Property Sales
Напишите нам
Напишите нам
Тип компании
Тип компании
Агентство недвижимости
Год основания компании
Год основания компании
2021
Языки общения
Языки общения
English, Русский, Türkçe
Веб-сайт
Веб-сайт
alanyapropertysales.com
Описание

Компания Alanya Property Sales зарегистрирована в торгово-промышленной палате Алании, имеет все необходимые лицензии и сертификаты на занятие риэлторской деятельностью.
Наши клиенты могут рассчитывать на полную конфиденциальность по всем вопросам по приобретению недвижимости в Турции. Мы ценим каждого , потому что довольный покупатель лучше любой рекламы. Индивидуальный подход поможет вам сэкономить время и деньги .
Агентство Alanya Property Sales предлагает вам полный перечень услуг на протяжении всего процесса приобретения недвижимости в Турции. Мы гарантируем достоверность базы,включающей бюджетное и элитное жилье, земельные участки, коммерческую недвижимость и инвестиционные проэкты. Наши менеджеры сделают все, чтобы помочь вам сделать правильный выбор, а покупка стала для вас безопасной и выгодной.
Более 10 лет на рынке, команда профессионалов постоянно проживающих в Турции и владеющих турецким языком. Во время подбора недвижимости, покупки и после завершения сделки, вы всегда можете рассчитывать на помощь наших сотрудников: в получении ВНЖ или гражданства, открытии счёта в банке, оплата текущих платежей и налогов, подготовка квартиры к приезду владельцев, организация трансфера из/в аэропорт, покупка мебели, аренда/покупка автотранспорта и многое другое-все, что нужно для вашего комфортного проживания в Аланье!

Новостройки
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Жилой комплекс Anka Residence
Жилой комплекс Anka Residence
Boztepe, Турция
от
€100,000
Сдача в: 2023
Агентство: Alanya Property Sales
В открытом для ВНЖ районе Окурджалар строится 5ти этажный жилой комплекс на 20 квартир. 150 метров до главной дороги Он находится в 700 метрах от моря. Инфраструктура – Хамам, Фитнес, Сауна, Открытый бассейн, Камелия Технические особенности проекта 1 Все необходимые строительные работы будут проводится в соответствии с положением о муниципальном зонировании и действующим на момент получения разрешения на стрительства законодательством. В случае возникновений изменений, связанных с проектами и статусом зонирования, в проект будут внесены соответствующие изменения. 2 Здание будет построено с использованием железобетонной каркасной системы и материалов, подходящих для сейсмостойкости. 3  Квартиры будут построены с использованием тщательно отобранных и сертифицированных TSE материалов. 4. В квартирах будут заложены трассы для установки кондиционеров. 5. Лифты будут иметь достаточную вместимость, оснащены вентиляцией и внутренней связью, собраны с использованием сертифицированных материалов CE и TSE в соответствии с проектом. 6. Напольное покрытие из керамической или гранитной плитки в зонах общественного пользования (вход в здание, лестничные площадки). Мраморное покрытие ступеней. 7.  В соответствии с проектом фасад здания будет частично отделан камнем и покрашен. 8. В каждой квартире будет сделана подводка для подключения стиральной и посудомоечной машинок. 9. В цокольном этаже здания будет организован фитнесс зал, сауна и хамам. 10. В квартирах будет подведено центральное спутниковое ТВ 11. Освещение на лестницах и лестничных площадках будет привязано к сенсорным приборам, реагирующем на движение. 12, В цокольном этаже здания  будет сделана гидроизоляция стен Особенности квартир Окна ПВХ с двойными теплоизоляционными стеклопакетами Стальная входная дверь. Межкомнатные двери c покрытием ПВХ или меламином, Напольное покрытие ламинат и керамическая плитка, сертифицированные TSE. Лестницы и балконные перила будут алюминиевыми. Между некоторыми балконными перилами будет вставлено декоративное остекление. Освещение, электрические, телевизионные и телефонные розетки сертифицированные TSE Гостинные с кухней американского плана Ламинатное напольное покрытие Стены- Водоэмульсионная силиконовая пластиковая краска по гипсовой штукатурке, керамическое покрытие между кухонными столешницами и встроенными шкафами Потолки- Водоэмульсионная силиконовая пластиковая краска по гипсовой штукатурке, декоративные элементы из гипсокартона Корпусная кухонная мебель из ДСП   Строительство началось 05,02,2023 Сдача в эксплуатацию  01,12,2023  
Жилой комплекс Casa Koca
Жилой комплекс Casa Koca
Алания, Турция
от
€185,000
Сдача в: 2023
Агентство: Alanya Property Sales
Мы с гордостью представляем нашим инвесторам проект, который расположен близко к центру города, всего в 500м от всемирно известного пляжа Клеопатра. Строительство стартовало 11.01.2023. Компактный  5ти этажный блок на 16 квартир. Из них- 12 квартир планировки 1+1, 57м2. (прихожая, гостинная с кухней американского плана, совмещенный санузел и балкон) Цены от 185.000€ 4 двухуровневых пентхауса 2+1, 123-127м2. (прихожая, гостинная, отдельная кухня, 2 спальни, 2 санузла, балкон и терасса) Цены от 315.000€ Все квартиры будут сданы с качественной чистовой отделкой: стальная входная дверь, полы из высококачественной керамической плитки, гипсокартонные потолки с точечными потолочными светильниками, окна ПВХ с двойными стеклопакетами, установленная корпусная кухонная мебель с гранитной рабочей поверхностью, установленная сантехника и душевые кабины. Благодаря удачному расположению пентхаусы порадуют своих владельцев видом на море!!! В цокольном этаже ЖК для вашего удобства предусмотрены сауна, фитнесс зал, детская игровая комната, настольный теннис и удобный мягкий уголок для посиделок с друзьями и соседями. Кроме того на территории комплекса будет открытый бассейн с детским отделением и парковка. Безопасность обеспечит видеонаблюдение 24/7 и установленные видеодомофоны. Дополнительным плюсом послужит наличие центрального спутникового ТВ и беспроводного интернета. Отлично подойдет  для постоянного проживания. В шаговой доступности супермаркеты, магазины, районная поликлиника, школа, детский сад, детские игровые и спортивные площадки, банки и банкоматы, а также остановки общественного транспорта. Прекрасный вариант для комфортного отдыха. Пляж Клеопатра, отмеченный голубым флагом чистой воды, и его благоустроенная набережная, всего в 500м. До Аланийского аквапарка и канатной дороги 750м. В непосредственной близости огромное количество кафе и ресторанов налюбой вкус и кошелек. Самое главное!!! Приобретение квартиры в этом проекте подходит для получения ВНЖ по Тапу или для подачи документов на получение Турецкого гражданства. Возможна продажа за криптовалюту. Сдача в эксплуатацию 11.2023. Наши менеджеры с удовольствием ответят на ваши вопросы и подберут персональный план оплаты в любое удобное вам время.
Наши агенты в Турции
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Наша компания начала свою деятельность с международных продаж и маркетинговых операций с ассортиментом бренда Folkart. Впоследствии наша миссия изменилась и мы начали изучать потребности профессионального рынка в Стамбуле и других городах Турции. Partners Global Property расширила свою деятельность, включив в портфолио известные и роскошные проекты в таких городах, как Стамбул, Измир и Бодрум. Приоритет нашей компании — инвестирование капитала в Турцию и предоставление квалифицированного ассортимента в сегменте ультра-люкс. Мы также уделяем первостепенное внимание таким услугам, как консультации по инвестициям и недвижимости, а также консультации по инвестициям и гражданству.

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Компания Binaa Investment специализируется в сфере недвижимости и техническом консалтинге. Мы предоставляем юридические услуги и консультации по турецкой недвижимости в Стамбуле. Компания была основана в 2015 году и начинала работу небольшой командой с несколькими проектами. Сейчас мы управляем 1000 объектами недвижимости и предоставляем услуги более, чем в 60 странах по всему миру. Компания Binaa Investment добилась выдающихся успехов в первую очередь благодаря удовлетворенности и признанию среди своих клиентов.

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Reimer Real Estate — немецкая компания, которая была создана в 2012 г. в Германии. Мы продаём и сдаём в аренду недвижимость у моря. 

В 2015 г. был открыт офис в Швейцарии, затем в 2018 г. — в Турции и в 2021 г. — в Объединённых Арабских Эмиратах. Мы не стоим на месте и в скором времени планируем открытие офисов в Греции и Испании.

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