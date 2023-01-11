Компания Alanya Property Sales зарегистрирована в торгово-промышленной палате Алании, имеет все необходимые лицензии и сертификаты на занятие риэлторской деятельностью.
Наши клиенты могут рассчитывать на полную конфиденциальность по всем вопросам по приобретению недвижимости в Турции. Мы ценим каждого , потому что довольный покупатель лучше любой рекламы. Индивидуальный подход поможет вам сэкономить время и деньги .
Агентство Alanya Property Sales предлагает вам полный перечень услуг на протяжении всего процесса приобретения недвижимости в Турции. Мы гарантируем достоверность базы,включающей бюджетное и элитное жилье, земельные участки, коммерческую недвижимость и инвестиционные проэкты. Наши менеджеры сделают все, чтобы помочь вам сделать правильный выбор, а покупка стала для вас безопасной и выгодной.
Более 10 лет на рынке, команда профессионалов постоянно проживающих в Турции и владеющих турецким языком. Во время подбора недвижимости, покупки и после завершения сделки, вы всегда можете рассчитывать на помощь наших сотрудников: в получении ВНЖ или гражданства, открытии счёта в банке, оплата текущих платежей и налогов, подготовка квартиры к приезду владельцев, организация трансфера из/в аэропорт, покупка мебели, аренда/покупка автотранспорта и многое другое-все, что нужно для вашего комфортного проживания в Аланье!