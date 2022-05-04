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Nisantasi Istanbul Apartment Complex

Мраморноморский регион, Турция
от
€788,195
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12
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О комплексе

Почему это свойство؟ Готовые квартиры на продажу в Стамбуле подходят для турецкого гражданства. Центральное расположение в центре самых важных районов города. Прямо напротив станции метро и рядом с автобусными остановками. 5 - звездные гостиничные услуги и качественные социальные услуги. Он содержит просторные дворы, которые предоставляют возможности для социальных сетей.
Местонахождение новостройки
Мраморноморский регион, Турция

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Nisantasi Istanbul Apartment Complex
Мраморноморский регион, Турция
от
€788,195
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Меня интересует объект из Вашего объявления. Хочу получить больше информации об объекте. Какие условия покупки для иностранцев? Я бы хотел посетить квартиру/дом. Я хотел бы получить информацию об общей стоимости (включая налоги, агентское вознаграждение и т.д.). Возможна ли покупка в кредит/ипотеку?
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Жилой комплекс комплекс Премиум класса-ARK Group
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Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2023
Количество этажей 6
Жилой комплекс премиум класса, в центральном районе Алании , район открыт для получения вида на Жительство, комплекс расположен в престижной части района ОБА , рядом возводятся 2 масштабных премиум проекта ,что делает этот район фактически закрытым для посторонних и элитным с точки зрения соседей. квартира 2+1 включает в себя 2 спальни   с 2мя санузлами , просторную гостинную с кухней Американского типа , просторным балконом и панорамным остеклением.Компекс оснашен обширной инфраструктурой бассейны крытый и открытый, поля для мини гольфа. барбекю зоны,спорт зал, кинотеатр,конференц комнаты -кабинеты,мультикорт, спа комплекс с хамамами, саунами , парными. детские площадки, ландшафтный дизайн территории.крытый паркинг, супермаркет в одном из блоков. данная кваритра продается от собственника и идеально подойдет для инвестиции. срок сдачи обьекта  сентябрь 2023 г. ожидаемый рост 20% после сдачи комплекса . минимальная цена аналогичной квартиры у застройщика  294 000 евро.    
Агентство
NSM Real Estate & Construction
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Жилой квартал Апартаменты 1+1 в шикарном комплексе в районе Тосмур, Алания
Жилой квартал Апартаменты 1+1 в шикарном комплексе в районе Тосмур, Алания
Каракокали, Турция
от
€145,000
Тосмур это развитый район в пешей доступности от чистого песчанного пляжа с развитой инфраструктурой, который станет идеальной локацией, как для молодых семей, так и для людей более старшего возраста. А современная инфраструктура комплекса и планировки квартир, продуманные до мелочей, будут создавать максимально комфортные условия для будущих жильцов. В данном комплексе предусмотрены все виды развлекательного досуга для семей с детьми и молодежи, поэтому в любое время года вы сможете вести активную и насыщенную жизнь. Важный аспект комфортного проживания связан с наличием учреждений дошкольного и школьного образования, магазинов, баров, ресторанов, остановок общественного транспорта. Рядом с жилым комплексом есть продуктовые магазины, а в пешей доступности находятся поликлиника, круглосуточные аптеки и супермаркеты — все, что необходимо для комфортной жизни. Недалеко от жилого комплекса протекает живописная река Дим, где варианты для семейного досуга пестрят своим разнообразием.  Квартира 1+1 располодена на 3 этаже имеет квадратуру 70м2, расстояние до моря составляет всего в 600 метров. Балкон выходит во двор, восточный фасад. Так же большим преиимуществом данного комплекса является то, сто он  распологается в центре открытого района Тосмур. бассейн фитнес сауна настольный теннис баскетбольная детская площадка барбекю зона с беседками закрытый двор лифт консьерж   Подходит под ВНЖ.
Агентство
Basic Apartment Real Estate
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Агентство
Basic Apartment Real Estate
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Жилой квартал Новый инвестиционный комплекс в Эрдемли
Жилой квартал Новый инвестиционный комплекс в Эрдемли
Uectepe, Турция
от
€57,000
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2024
Количество этажей 14
Площадь 55–74 м²
7 объектов 7
Представляем вашему вниманию новый инвестиционный комплекс с собственной инфраструктурой. Расположенный в популярном районе Эрдемли, на расстояние 1000 метров от золотистых песчаных пляжей Средиземного моря. Резиденция представляет собой одно четырнадцатиэтажное здания с закрытой территорией и с отличной социальной инфраструктурой. Огромным преимуществом района Эрдемли является близость к центру города, а также наличие пляжей с голубым флагом и мелким песком. Большая часть выращивания лимонов страны осуществляется именно здесь. Количество квартир — 294. Дата начала строительства — 30.04.2023 Дата окончания строительства — 30.04.2025 Планировки квартир: Двухкомнатные квартиры 1+1, площадью 62 м2 Трёхкомнатные квартиры 2+1, площадью 89 м2 Информация о квартирах: Чистовая отделка Санузел полностью укомплектован сантехникой и душевой кабиной Подвесные потолки Современные межкомнатные двери Система природного газа Новый инвестиционный комплекс в Эрдемли будет оснащён полной инфраструктурой, как внутренней, так и внешней. Все квартиры с чистовой отделкой, санузлами и встроенными кухнями. Инфраструктура комплекса: Открытый бассейн Детский бассейн Турецкая баня Детская площадка Зона для барбекю Ухоженная зелёная территория Консьерж Охрана 24/7 Видеонаблюдение 24/7 Открытая парковка Лифты Генератор   О районе: Эрдемли — новейший районный центр, расположенный на трассе Анталии D400. Он известен как один из самых красивых районов Мерсина, который запоминается и остается в памяти навсегда и является самым популярным местом для летнего отдыха провинции Мерсин. Здесь вы сможете найти множество шикарных комплексов среди живописной природы с комфортностью отелей. Огромным преимуществом данного района является близость к центру города, а также наличие пляжей с голубым флагом и мелким песком. Большая часть выращивания лимонов страны осуществляется именно здесь. Здесь же находится знаменитый Девичий замок (Kız Kalesi), который вносит большой вклад в туристический сектор и является самым подходящим местом для купания, т.к. данный пляж отмечен «Голубым флагом».
Агентство
NSM Real Estate & Construction
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Realting.com
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