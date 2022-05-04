Nisantasi Istanbul Apartment Complex

Почему это свойство؟
Готовые квартиры на продажу в Стамбуле подходят для турецкого гражданства.
Центральное расположение в центре самых важных районов города.
Прямо напротив станции метро и рядом с автобусными остановками.
5 - звездные гостиничные услуги и качественные социальные услуги.
Он содержит просторные дворы, которые предоставляют возможности для социальных сетей.
Местонахождение новостройки
Мраморноморский регион, Турция
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Жилой комплекс премиум класса, в центральном районе Алании , район открыт для получения вида на Жительство, комплекс расположен в престижной части района ОБА , рядом возводятся 2 масштабных премиум проекта ,что делает этот район фактически закрытым для посторонних и элитным с точки зрения соседей. квартира 2+1 включает в себя 2 спальни с 2мя санузлами , просторную гостинную с кухней Американского типа , просторным балконом и панорамным остеклением.Компекс оснашен обширной инфраструктурой бассейны крытый и открытый, поля для мини гольфа. барбекю зоны,спорт зал, кинотеатр,конференц комнаты -кабинеты,мультикорт, спа комплекс с хамамами, саунами , парными. детские площадки, ландшафтный дизайн территории.крытый паркинг, супермаркет в одном из блоков.
данная кваритра продается от собственника и идеально подойдет для инвестиции. срок сдачи обьекта сентябрь 2023 г. ожидаемый рост 20% после сдачи комплекса . минимальная цена аналогичной квартиры у застройщика 294 000 евро.
Тосмур это развитый район в пешей доступности от чистого песчанного пляжа с развитой инфраструктурой, который станет идеальной локацией, как для молодых семей, так и для людей более старшего возраста. А современная инфраструктура комплекса и планировки квартир, продуманные до мелочей, будут создавать максимально комфортные условия для будущих жильцов. В данном комплексе предусмотрены все виды развлекательного досуга для семей с детьми и молодежи, поэтому в любое время года вы сможете вести активную и насыщенную жизнь. Важный аспект комфортного проживания связан с наличием учреждений дошкольного и школьного образования, магазинов, баров, ресторанов, остановок общественного транспорта. Рядом с жилым комплексом есть продуктовые магазины, а в пешей доступности находятся поликлиника, круглосуточные аптеки и супермаркеты — все, что необходимо для комфортной жизни. Недалеко от жилого комплекса протекает живописная река Дим, где варианты для семейного досуга пестрят своим разнообразием. Квартира 1+1 располодена на 3 этаже имеет квадратуру 70м2, расстояние до моря составляет всего в 600 метров. Балкон выходит во двор, восточный фасад. Так же большим преиимуществом данного комплекса является то, сто он распологается в центре открытого района Тосмур. бассейн фитнес сауна настольный теннис баскетбольная детская площадка барбекю зона с беседками закрытый двор лифт консьерж Подходит под ВНЖ.
Представляем вашему вниманию новый инвестиционный комплекс с собственной инфраструктурой. Расположенный в популярном районе Эрдемли, на расстояние 1000 метров от золотистых песчаных пляжей Средиземного моря. Резиденция представляет собой одно четырнадцатиэтажное здания с закрытой территорией и с отличной социальной инфраструктурой. Огромным преимуществом района Эрдемли является близость к центру города, а также наличие пляжей с голубым флагом и мелким песком. Большая часть выращивания лимонов страны осуществляется именно здесь. Количество квартир — 294.
Дата начала строительства — 30.04.2023
Дата окончания строительства — 30.04.2025
Планировки квартир:
Двухкомнатные квартиры 1+1, площадью 62 м2
Трёхкомнатные квартиры 2+1, площадью 89 м2
Информация о квартирах:
Чистовая отделка
Санузел полностью укомплектован сантехникой и душевой кабиной
Подвесные потолки
Современные межкомнатные двери
Система природного газа
Новый инвестиционный комплекс в Эрдемли будет оснащён полной инфраструктурой, как внутренней, так и внешней. Все квартиры с чистовой отделкой, санузлами и встроенными кухнями.
Инфраструктура комплекса:
Открытый бассейн
Детский бассейн
Турецкая баня
Детская площадка
Зона для барбекю
Ухоженная зелёная территория
Консьерж
Охрана 24/7
Видеонаблюдение 24/7
Открытая парковка
Лифты
Генератор
О районе:
Эрдемли — новейший районный центр, расположенный на трассе Анталии D400. Он известен как один из самых красивых районов Мерсина, который запоминается и остается в памяти навсегда и является самым популярным местом для летнего отдыха провинции Мерсин. Здесь вы сможете найти множество шикарных комплексов среди живописной природы с комфортностью отелей.
Огромным преимуществом данного района является близость к центру города, а также наличие пляжей с голубым флагом и мелким песком. Большая часть выращивания лимонов страны осуществляется именно здесь. Здесь же находится знаменитый Девичий замок (Kız Kalesi), который вносит большой вклад в туристический сектор и является самым подходящим местом для купания, т.к. данный пляж отмечен «Голубым флагом».