Nisantasi Istanbul Apartment Complex

Каракокали, Турция

Тосмур это развитый район в пешей доступности от чистого песчанного пляжа с развитой инфраструктурой, который станет идеальной локацией, как для молодых семей, так и для людей более старшего возраста. А современная инфраструктура комплекса и планировки квартир, продуманные до мелочей, будут создавать максимально комфортные условия для будущих жильцов. В данном комплексе предусмотрены все виды развлекательного досуга для семей с детьми и молодежи, поэтому в любое время года вы сможете вести активную и насыщенную жизнь. Важный аспект комфортного проживания связан с наличием учреждений дошкольного и школьного образования, магазинов, баров, ресторанов, остановок общественного транспорта. Рядом с жилым комплексом есть продуктовые магазины, а в пешей доступности находятся поликлиника, круглосуточные аптеки и супермаркеты — все, что необходимо для комфортной жизни. Недалеко от жилого комплекса протекает живописная река Дим, где варианты для семейного досуга пестрят своим разнообразием. Квартира 1+1 располодена на 3 этаже имеет квадратуру 70м2, расстояние до моря составляет всего в 600 метров. Балкон выходит во двор, восточный фасад. Так же большим преиимуществом данного комплекса является то, сто он распологается в центре открытого района Тосмур. бассейн фитнес сауна настольный теннис баскетбольная детская площадка барбекю зона с беседками закрытый двор лифт консьерж Подходит под ВНЖ.