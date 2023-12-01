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Квартиры в Невшехир, Турция

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1 объект найдено
Квартира 1 спальня в Uchisar, Турция
Квартира 1 спальня
Uchisar, Турция
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 45 м²
Этаж 1
Продаются классные апартаменты 1+1 Оба, с ВНЖ, Тапу есть 🔹45.М2  🔹1 этаж  (высокий, ур…
€108,000
в месяц
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Параметры недвижимости в Невшехир, Турция

с видом на море
с бассейном
с видом на горы
с видом на озеро
недорогая
элитная
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