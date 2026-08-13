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Купить жилую недвижимость в Невшехире, Турция

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1 объект найдено
Квартира 2 комнаты в Uchisar Beldesi, Турция
Квартира 2 комнаты
Uchisar Beldesi, Турция
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 45 м²
Этаж 1
Продаются классные апартаменты 1+1 Оба, с ВНЖ, Тапу есть ?45.М2  ?1 этаж  (высокий, ур…
$115,632
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Параметры недвижимости в Невшехире, Турция

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