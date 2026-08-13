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Виллы в Narlidere, Турция

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1 объект найдено
Вилла 6 комнат в Narlidere, Турция
Вилла 6 комнат
Narlidere, Турция
Число комнат 6
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 570 м²
Этаж 1/3
Вилла с большим садом и бассейном в проекте в Нарлыдере, Измир Нарлыдере – это прибрежный ра…
$1,78 млн
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