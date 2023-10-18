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Виллы в Narlidere, Турция

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1 объект найдено
Вилла 4 спальни в Narlidere, Турция
Вилла 4 спальни
Narlidere, Турция
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 235 м²
Большая трёхэтажная вилла прямо у моря с шикарным песчаным пляжем! Вилла включает 4 спальни,…
€310,000

Параметры недвижимости в Narlidere, Турция

с видом на море
с бассейном
с видом на горы
с видом на озеро
недорогая
элитная
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