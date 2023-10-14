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Квартиры с видом на море в Муратпаша, Турция

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49 объектов найдено
Квартира 2 спальни с балконом, с мебелью, с лифтом в Муратпаша, Турция
Квартира 2 спальни с балконом, с мебелью, с лифтом
Муратпаша, Турция
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 95 м²
Этаж 1/4
ОСНОВНЫЕ ОСОБЕННОСТИ:                  Город: Анталия                    Этаж/Этажность: 1/…
€54,700
Квартира 2 спальни с балконом, с мебелью, с лифтом в Муратпаша, Турция
Квартира 2 спальни с балконом, с мебелью, с лифтом
Муратпаша, Турция
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 115 м²
Этаж 6/6
Город: Анталья                     Этаж/Этажность: 6/6                       Район: Муратпа…
€58,000
Квартира с видом на море, с видом на горы в Муратпаша, Турция
Квартира с видом на море, с видом на горы
Муратпаша, Турция
Бесплатный подбор недвижимости. Объекты от лучших застройщиков. Полное юридическое сопровожд…
Цена по запросу
Квартира с видом на море, с видом на горы в Муратпаша, Турция
Квартира с видом на море, с видом на горы
Муратпаша, Турция
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Цена по запросу
Квартира с видом на море, с видом на горы в Муратпаша, Турция
Квартира с видом на море, с видом на горы
Муратпаша, Турция
ЗАРУБЕЖНАЯ НЕДВИЖИМОСТЬ ОТ 40 000$. БЕСПЛАТНАЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ. ПОМОЩЬ В ПОЛУЧЕНИИ СТАТУСА РЕЗИ…
Цена по запросу
Квартира с видом на море, с видом на горы в Муратпаша, Турция
Квартира с видом на море, с видом на горы
Муратпаша, Турция
ЗАРУБЕЖНАЯ НЕДВИЖИМОСТЬ ОТ 40 000$. БЕСПЛАТНАЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ. ПОМОЩЬ В ПОЛУЧЕНИИ СТАТУСА РЕЗИ…
Цена по запросу
Квартира с видом на море, с видом на горы в Муратпаша, Турция
Квартира с видом на море, с видом на горы
Муратпаша, Турция
ЗАРУБЕЖНАЯ НЕДВИЖИМОСТЬ ОТ 40 000$. БЕСПЛАТНАЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ. ПОМОЩЬ В ПОЛУЧЕНИИ СТАТУСА РЕЗИ…
Цена по запросу
Квартира с видом на море, с видом на горы в Муратпаша, Турция
Квартира с видом на море, с видом на горы
Муратпаша, Турция
ЗАРУБЕЖНАЯ НЕДВИЖИМОСТЬ ОТ 40 000$. БЕСПЛАТНАЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ. ПОМОЩЬ В ПОЛУЧЕНИИ СТАТУСА РЕЗИ…
Цена по запросу
Квартира с видом на море, с видом на горы в Муратпаша, Турция
Квартира с видом на море, с видом на горы
Муратпаша, Турция
Помощь в получении статуса резидента. Бесплатный подбор недвижимости. Юридическое сопровожде…
Цена по запросу
Квартира с видом на море, с видом на горы в Муратпаша, Турция
Квартира с видом на море, с видом на горы
Муратпаша, Турция
Помощь в получении статуса резидента. Бесплатный подбор недвижимости. Юридическое сопровожде…
Цена по запросу
Квартира с видом на море, с видом на горы в Муратпаша, Турция
Квартира с видом на море, с видом на горы
Муратпаша, Турция
Помощь в получении статуса резидента. Бесплатный подбор недвижимости. Юридическое сопровожде…
Цена по запросу
Квартира с видом на море, с видом на горы в Муратпаша, Турция
Квартира с видом на море, с видом на горы
Муратпаша, Турция
Помощь в получении статуса резидента. Бесплатный подбор недвижимости. Юридическое сопровожде…
Цена по запросу
Квартира с видом на море, с видом на горы в Муратпаша, Турция
Квартира с видом на море, с видом на горы
Муратпаша, Турция
Уютная квартира на берегу Средиземного моря! В стоимость включена полная чистовая отделка,…
Цена по запросу
Квартира с видом на море, с видом на горы в Муратпаша, Турция
Квартира с видом на море, с видом на горы
Муратпаша, Турция
Бесплатный подбор недвижимости. Объекты от лучших застройщиков. Полное юридическое сопровожд…
Цена по запросу
Квартира с видом на море, с видом на горы в Муратпаша, Турция
Квартира с видом на море, с видом на горы
Муратпаша, Турция
Жизнь будет казаться нескончаемым отдыхом, благодаря проекту Viamar Acacia. Сотрудничая с на…
Цена по запросу
Квартира с видом на море, с видом на горы в Муратпаша, Турция
Квартира с видом на море, с видом на горы
Муратпаша, Турция
Уютная квартира на берегу Средиземного моря! В стоимость включена полная чистовая отделка,…
Цена по запросу
Квартира с видом на море, с видом на горы в Муратпаша, Турция
Квартира с видом на море, с видом на горы
Муратпаша, Турция
Уютная квартира на берегу Средиземного моря! В стоимость включена полная чистовая отделка,…
Цена по запросу
Квартира с видом на море, с видом на горы в Муратпаша, Турция
Квартира с видом на море, с видом на горы
Муратпаша, Турция
Бесплатный подбор недвижимости. Объекты от лучших застройщиков. Полное юридическое сопровожд…
Цена по запросу
Квартира с видом на море, с видом на горы в Муратпаша, Турция
Квартира с видом на море, с видом на горы
Муратпаша, Турция
Бесплатный подбор недвижимости. Объекты от лучших застройщиков. Полное юридическое сопровожд…
Цена по запросу
Квартира с видом на море, с видом на горы в Муратпаша, Турция
Квартира с видом на море, с видом на горы
Муратпаша, Турция
Бесплатный подбор недвижимости. Объекты от лучших застройщиков. Полное юридическое сопровожд…
Цена по запросу
Квартира с видом на море, с видом на горы в Муратпаша, Турция
Квартира с видом на море, с видом на горы
Муратпаша, Турция
Бесплатный подбор недвижимости. Объекты от лучших застройщиков. Полное юридическое сопровожд…
Цена по запросу
Квартира с видом на море, с видом на горы в Муратпаша, Турция
Квартира с видом на море, с видом на горы
Муратпаша, Турция
Помощь в получении статуса резидента. Бесплатный подбор недвижимости. Юридическое сопровожде…
Цена по запросу
Квартира с видом на море, с видом на горы в Муратпаша, Турция
Квартира с видом на море, с видом на горы
Муратпаша, Турция
Помощь в получении статуса резидента. Бесплатный подбор недвижимости. Юридическое сопровожде…
Цена по запросу
Квартира с видом на море, с видом на горы в Муратпаша, Турция
Квартира с видом на море, с видом на горы
Муратпаша, Турция
ЗАРУБЕЖНАЯ НЕДВИЖИМОСТЬ ОТ 40 000$. БЕСПЛАТНАЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ. ПОМОЩЬ В ПОЛУЧЕНИИ СТАТУСА РЕЗИ…
Цена по запросу
Квартира с видом на море, с видом на горы в Муратпаша, Турция
Квартира с видом на море, с видом на горы
Муратпаша, Турция
ЗАРУБЕЖНАЯ НЕДВИЖИМОСТЬ ОТ 40 000$. БЕСПЛАТНАЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ. ПОМОЩЬ В ПОЛУЧЕНИИ СТАТУСА РЕЗИ…
Цена по запросу
Квартира с видом на море, с видом на горы в Муратпаша, Турция
Квартира с видом на море, с видом на горы
Муратпаша, Турция
Бесплатный подбор недвижимости. Объекты от лучших застройщиков. Полное юридическое сопровожд…
Цена по запросу
Квартира с видом на море, с видом на горы в Муратпаша, Турция
Квартира с видом на море, с видом на горы
Муратпаша, Турция
Помощь в получении статуса резидента. Бесплатный подбор недвижимости. Юридическое сопровожде…
Цена по запросу
Пентхаус с видом на море, с видом на горы в Муратпаша, Турция
Пентхаус с видом на море, с видом на горы
Муратпаша, Турция
Помощь в получении статуса резидента. Бесплатный подбор недвижимости. Юридическое сопровожде…
Цена по запросу
Пентхаус с видом на море, с видом на горы в Муратпаша, Турция
Пентхаус с видом на море, с видом на горы
Муратпаша, Турция
Помощь в получении статуса резидента. Бесплатный подбор недвижимости. Юридическое сопровожде…
Цена по запросу
Квартира с видом на море, с видом на горы в Муратпаша, Турция
Квартира с видом на море, с видом на горы
Муратпаша, Турция
Помощь в получении статуса резидента. Бесплатный подбор недвижимости. Юридическое сопровожде…
Цена по запросу
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