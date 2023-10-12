Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Турция
  3. Жилая
  4. Мугла
  5. Особняки

Особняки с видом на море в Мугла, Турция

Особняк В архив
Очистить
2 объекта найдено
Особняк 3 спальни с кондиционером, с видом на море, с парковка в Бодрум, Турция
Особняк 3 спальни с кондиционером, с видом на море, с парковка
Бодрум, Турция
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 530 м²
Роскошная Вилла в Выгодном Месте Бодрума Роскошная вилла расположена в Бодруме, Мугла. Бодру…
€5,56 млн
Особняк 7 спален с балконом, с кондиционером, с видом на море в Guelluek, Турция
Особняк 7 спален с балконом, с кондиционером, с видом на море
Guelluek, Турция
Комнаты 9
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 340 м²
Количество этажей 4
Просторные Виллы для Тихой и Спокойной Жизни в Миласе, Турция Стильные виллы расположены в Г…
€1,15 млн

Параметры недвижимости в Мугла, Турция

с видом на горы
недорогая
элитная
Realting.com
Перейти