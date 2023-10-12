ОАЭ
Турция
Греция
Испания
Португалия
Кипр
Польша
Все страны
Новостройки
Лидирующее агентство в Алании
Новостройки
Квартиры в новостройках
Новые дома
Все новостройки
Строящиеся проекты
Новые проекты
Готовые проекты
Застройщики
Жилая
Лидирующее агентство в Алании
Квартира
Пентхаус
Кондо
Многоуровневые квартиры
Студия
Дом
Вилла
Замок
Коттедж
Особняк
Таунхаус
Шале
Дуплекс
Бунгало
Земельные участки
Элитная недвижимость
Недвижимость от собственников
Найти агента
Агентства недвижимости
Агенты
Коммерческая
Вся коммерческая недвижимость
Ресторан, кафе
Магазин
Отель
Офис
Производство
Доходный дом
Инвестиционная
Склад
Готовый бизнес
Другое
Элитная недвижимость
Инвестиционная недвижимость
Недвижимость от собственников
Найти агента
Агентства недвижимости
Агенты
Аренда
Краткосрочная аренда
Долгосрочная аренда
Иммиграция
Программы иммиграции
ПМЖ
ВНЖ
Гражданство
Найти консультанта
Иммиграционные консультанты
Новости
Новости недвижимости
Новости компаний
Аналитика
Вебинары
Авиабилеты и отели
Словарь недвижимости
RU
EUR
Изменить
Скрыть
Выберите язык:
English
Русский
Deutsch
Español
Polski
Валюта:
EUR
USD
GBP
RUB
BYN
PLN
TRY
CZK
UZS
Войти
Регистрация
Добавить объект
Realting.com использует файлы cookie, которые помогают улучшить взаимодействие с веб-сайтом.
Узнать больше
Да, я согласен
Фильтр
Цена:
EUR
USD
GBP
RUB
BYN
PLN
TRY
CZK
UZS
Тип недвижимости:
Квартира
Студия
Многоуровневые квартиры
Кондо
Пентхаус
Дом
Замок
Бунгало
Шале
Особняк
Коттедж
Вилла
Таунхаус
Дуплекс
Комната
Категория:
Новостройка
Вторичный рынок
Строящиеся
Поиск по тегам:
Общая площадь:
Площадь участка:
Комнаты:
1
2
3
4
5+
Количество спален:
1
2
3
4
5+
Ванные комнаты:
1
2
3
4
5+
Выберите год сдачи:
Продавец:
Все
Агентство
Частный продавец
Показать объекты на карте
Показать объекты списком
Realting.com
Турция
Жилая
Мугла
Дуплексы
Дуплексы с бассейном в Мугла, Турция
Дуплекс
Очистить
Объектов в данном регионе не найдено. Будьте первыми, кто добавит свой объект на нашу платформу
Добавить объект недвижимости
Оставьте бесплатную заявку по поисковому запросу
Предпочитаемый язык общения
English
Русский
Deutsch
Español
Polski
Нажимая "Отправить запрос", Вы соглашаетесь, что Realting и специалисты по недвижимости могут связаться с Вами по любому из указанных каналов. Вы не обязаны соглашаться на покупку какой-либо собственности, товаров или услуг. Для более подробной информации читайте Правила пользования.
Правила пользования
.
Я ознакомлен и согласен с
правилами обработки персональных данных
.
Связаться с продавцом
Похожие объекты рядом
Квартира 2 комнаты с мебелью, с лифтом, с кондиционером
Махмутлар центр, Турция
2
55 м²
8/9
Меблированные апартаменты от собственника Планировка квартиры и удобства в жилом комплексе К…
€171,325
Рекомендовать
Квартира с видом на море, с видом на горы
Toroslar, Турция
Красивый жилой комплекс с просторными квартирами. Квартиры с просторной и современной план…
Цена по запросу
Рекомендовать
Пентхаус 5 комнат с парковкой, с бассейном, с Elektrogenerator
Алания, Турция
5
3
270 м²
7
Представляем вашему вниманию квартиру-пентхаус, расположенную на седьмом этаже жилого компле…
€318,226
Рекомендовать
Квартира 2 комнаты
Elvanli, Турция
2
70 м²
1/16
€73,000
Рекомендовать
Пентхаус 2 спальни с парковкой, с балконом, с садом
Каракокали, Турция
2
1
99 м²
Новый ЖК будет строиться в центре района Оба, на выкупленной застройщиком земле, в непосредс…
€183,305
Рекомендовать
Квартира 4 комнаты
Инжекум, Турция
4
1
158 м²
2
Новый комплекс в Авсалларе Рады Вам представить новый комплекс со собственной инфраструктур…
€205,750
Рекомендовать
Квартира 5 спален
Bahcelievler Mahallesi, Турция
5
434 м²
Lush Valley располагается на территории площадью 896.362 м2 с виллами разных размеров от 152…
€2,49 млн
Рекомендовать
Квартира 2 комнаты с лифтом, с бассейном, с сауной
Авсаллар, Турция
2
47 м²
5/5
Новые апартаменты в современном комплексе Планировка квартиры и удобства в жилом комплексе К…
€90,854
Рекомендовать
Квартира 1 спальня с балконом, с мебелью, с лифтом
Yaylali, Турция
2
53 м²
6/6
Апартаменты с панорамным видом на море Новый жилой комплекс премиум класса Armoni Oasis, …
€86,339
Рекомендовать
Квартира 3 комнаты
Tuerkler, Турция
3
1
104 м²
Новая резиденция в Тюрклер Представляем Вашему вниманию новая резиденция со собственной мно…
€294,284
Рекомендовать
Квартира 1 спальня с лифтом, с сауной
Аланья, Турция
2
1
72 м²
Тип недвижимости: квартира. Категория: вторичка. Расположение: Маxмутлар. Статус: продажа Пл…
€60,307
Рекомендовать
Дуплекс 2 комнаты с парковкой, с лифтом, с бассейном
Аланья, Турция
2
70 м²
7/7
Пентхаус 1+1 в строящемся малоэтажном комплексе премиум класса в АвсалларРайон: Анталья, Ала…
€179,643
Рекомендовать
Параметры недвижимости в Мугла, Турция
с видом на море
с видом на горы
недорогая
элитная
Ищите
Программы иммиграции
на Realting.com
Перейти
Поиск при перемещении карты
Суперлайк!
Понравилось объявление? Поставьте
суперлайк
1 суперлайк = 10 лайков
Подтвердить 50 R
Отменить
Нажимая кнопку «Подтвердить», с вашего баланса в личном кабинете спишется 50 риэлтингов (5 EUR) за использование суперлайка
Оплатить 5 EUR
Отменить
Нажимая кнопку «Оплатить», вы автоматически перейдете на страницу пополнения, т.к. на вашем балансе недостаточно риэлтингов
Суперлайк!
Вы уже поставили суперлайк для этого объекта. Чтобы отменить суперлайк, нажмите «Убрать»
Обратите внимание, что за отмену суперлайка риэлтинги не возвращаются
Убрать
Оставить
Нажимая кнопку «Убрать», вы отменяете суперлайк без возврата риэлтингов на ваш баланс
Поделитесь рекомендацией!
Зачем рекомендовать?
Вы можете поделиться рекомендацией в своих социальных сетях
Скопировать URL
Данный объект сохранен в ваших рекомендациях Realting. Чтобы удалить его из рекомендаций, перейдите по ссылке ниже
Удалить из рекомендаций
Поделитесь рекомендацией!
Вы можете поделиться рекомендацией в своих социальных сетях
Скопировать URL