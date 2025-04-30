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Квартиры-студии в Мезитлях, Турция

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1 объект найдено
Студия 1 комната в Мезитли, Турция
Студия 1 комната
Мезитли, Турция
Число комнат 1
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Количество этажей 13
ЦенаКвартира, Studio, 32m², €43,000Квартира, 1+1, 48m², €53,000Почувствуйте воплощение совре…
$48,946
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