Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Турция
  3. Жилая
  4. Mezitli
  5. Пентхаусы

Пентхаусы в Mezitli, Турция

Пентхаус В архив
Очистить
Объектов в данном регионе не найдено. Будьте первыми, кто добавит свой объект на нашу платформу
Добавить объект недвижимости
Оставьте бесплатную заявку по поисковому запросу
Нажимая "Отправить запрос", Вы соглашаетесь, что Realting и специалисты по недвижимости могут связаться с Вами по любому из указанных каналов. Вы не обязаны соглашаться на покупку какой-либо собственности, товаров или услуг. Для более подробной информации читайте Правила пользования. Правила пользования.

Похожие объекты рядом

Дом 5 комнат в Алания, Турция
Дом 5 комнат
Алания, Турция
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 250 м²
Виллы под гражданство Турции с панорамным видом на море. С огромным удовольствием представл…
€771,309
Квартира 2 комнаты в Boztepe, Турция
Квартира 2 комнаты
Boztepe, Турция
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 50 м²
Элитный комплекс в 150 м. от моря в районе Окурджалар. В уютном курортном уголке побережья …
€119,429
Квартира 2 комнаты с парковкой, с лифтом, с бассейном в Аланья, Турция
Квартира 2 комнаты с парковкой, с лифтом, с бассейном
Аланья, Турция
Комнаты 2
Площадь 57 м²
Этаж 2/2
Новая квартира 1+1 в уютном строящемся комплексе с бассейном и сауной в Кестель у рекиРайон:…
€160,160
Квартира 2 спальни в Турция, Турция
Квартира 2 спальни
Турция, Турция
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 95 м²
Для любителей райского городка Газипаша новое горящее предложение! Газипаша находится в 1…
€83,315
Квартира 2 комнаты с парковкой, с бассейном, с сауной в Каракокали, Турция
Квартира 2 комнаты с парковкой, с бассейном, с сауной
Каракокали, Турция
Комнаты 2
Площадь 54 м²
Этаж 2/4
Апартаменты с возможностью получить ВНЖПланировка и удобства комплекса Компания "Zera Homes"…
€143,197
Квартира 4 спальни с лифтом, с садом, с видом на горы в Алания, Турция
Квартира 4 спальни с лифтом, с садом, с видом на горы
Алания, Турция
Комнаты 1
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 300 м²
The penthouse apartment for sale in Alanya is a great offer for families. A spacious layout,…
Цена по запросу
Квартира 1 спальня с парковкой, с бассейном, с видеонаблюдением в Mahmutlar, Турция
Квартира 1 спальня с парковкой, с бассейном, с видеонаблюдением
Mahmutlar, Турция
Комнаты 2
Площадь 68 м²
Этаж 1/10
€229,042
Квартира 1 спальня с лифтом, с видом на море, с гаражом в Алания, Турция
Квартира 1 спальня с лифтом, с видом на море, с гаражом
Алания, Турция
Комнаты 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 52 м²
The new microdistrict, which will house the property for sale in Oba, is already a settled p…
Цена по запросу
Вилла 4 спальни в Kusadasi, Турция
Вилла 4 спальни
Kusadasi, Турция
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 230 м²
Количество этажей 2
Вилла 800 метров с моря с видом на национальный парк230м2 с террасами4 + 1Система напольного…
€278,972
Квартира 1 спальня со стеклопакетами, с балконом, с мебелью в Мерсин, Турция
Квартира 1 спальня со стеклопакетами, с балконом, с мебелью
Мерсин, Турция
Комнаты 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 32 м²
Этаж 1/13
Квартира 1+0 на берегу Средиземного моря! Спешите забронировать проект 2025 года 1+0 и 1+…
€18,086
Квартира 2 комнаты с парковкой в Erdemli, Турция
Квартира 2 комнаты с парковкой
Erdemli, Турция
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 60 м²
Этаж 1
На продажу выставлена квартира 1+1, общей площадью 60 м2, в районе Тедже. Квартира расположе…
€65,886
Вилла 4 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на море в Dagbelen, Турция
Вилла 4 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на море
Dagbelen, Турция
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 395 м²
Виллы с Панорамным Видом на Море в Бодруме, Рядом Ялыкавак Марина. Отдельные виллы в Бодруме…
€3,88 млн

Параметры недвижимости в Mezitli, Турция

с видом на море
с бассейном
с видом на горы
недорогая
элитная
Realting.com
Перейти