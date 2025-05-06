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Дуплексы с садом в Мерсине, Турция

Эрдемли
6
Мезитли
7
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2 объекта найдено
Дуплекс 5 комнат в Эрдемли, Турция
Дуплекс 5 комнат
Эрдемли, Турция
Число комнат 5
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 220 м²
Этаж 4
К продаже представлен меблированный дуплекс 4+1 в туристическом центре Мерсина – Аяш. Дуплек…
Цена по запросу
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Дуплекс 2 комнаты в Акдениз, Турция
Дуплекс 2 комнаты
Акдениз, Турция
Число комнат 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 60 м²
Этаж 4
Рекомендуем Вам рассмотреть к покупке квартиру в новом жилом комплексе, расположенном на уча…
Цена по запросу
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Параметры недвижимости в Мерсине, Турция

с видом на море
с бассейном
Недорогая
Элитная
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