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Виллы в Mentese, Турция

Мугла
4
Мармарис
3
Вилла В архив
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4 объекта найдено
Вилла 4 спальни с кондиционером, с парковка, с c ремонтом в Ortakoey, Турция
Вилла 4 спальни с кондиционером, с парковка, с c ремонтом
Ortakoey, Турция
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 465 м²
Количество этажей 2
Просторная Отдельная Вилла с Участком для Органического Земледелия в Ментеше Роскошная отдел…
€2,61 млн
Вилла 4 спальни с Pool, с terrassa в Мармарис, Турция
Вилла 4 спальни с Pool, с terrassa
Мармарис, Турция
Количество спален 4
Площадь 260 м²
Эксклюзивные виллы в центре Мармариса. 4 спальни, сауна, хамам, бассейн. Локация: центр Марм…
€600,000
Вилла 5 спален с мебелью, с Pool, с terrassa в Мармарис, Турция
Вилла 5 спален с мебелью, с Pool, с terrassa
Мармарис, Турция
Количество спален 5
Площадь 420 м²
В районе Армуталан Мармариса продается вилла с отдельным входом и бассейном, с отличным расп…
€320,000
Вилла 2 спальни с Pool, с terrassa в Мармарис, Турция
Вилла 2 спальни с Pool, с terrassa
Мармарис, Турция
Количество спален 2
Площадь 150 м²
Жилой комплекс в экологически чистой зоне с красивыми панорамными видами! Комплекс граничит …
€460,000

Параметры недвижимости в Mentese, Турция

с видом на море
с бассейном
с видом на горы
с видом на озеро
недорогая
элитная
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