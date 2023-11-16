Купить жилую недвижимость в Mentese, Турция

Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Турция
  3. Жилая
  4. Mentese

Жильё в Mentese, Турция

Мугла
21
Мармарис
11
21 объект найдено
Квартира 3 спальни в Kuyucak Koey, Турция
Квартира 3 спальни
Kuyucak Koey, Турция
Количество спален 3
Площадь 206 м²
Комплекс расположен в привлекательном районе напротив Four Seasons, в  5 минутах от  моря. …
€573,094
Квартира 2 спальни в Kuyucak Koey, Турция
Квартира 2 спальни
Kuyucak Koey, Турция
Количество спален 2
Площадь 145 м²
Комплекс расположен в привлекательном районе напротив Four Seasons, в  5 минутах от  моря. …
€304,349
Квартира 2 спальни в Kuyucak Koey, Турция
Квартира 2 спальни
Kuyucak Koey, Турция
Количество спален 2
Площадь 75 м²
Комплекс расположен в привлекательном районе напротив Four Seasons, в  5 минутах от  моря. …
€189,500
Студия в Kuyucak Koey, Турция
Студия
Kuyucak Koey, Турция
Площадь 50 м²
Жилой комплекс отельного типа расположен всего в 300 метрах от шикарного пляжа и собственног…
€161,026
Квартира 1 спальня в Kuyucak Koey, Турция
Квартира 1 спальня
Kuyucak Koey, Турция
Количество спален 1
Площадь 60 м²
Жилой комплекс отельного типа расположен всего в 300 метрах от шикарного пляжа и собственног…
€221,668
Квартира 1 спальня в Kuyucak Koey, Турция
Квартира 1 спальня
Kuyucak Koey, Турция
Количество спален 1
Площадь 60 м²
Шикарный комплекс для жизни у моря в пристижном районе, всего в  3 минутах от  пляжа  Макенз…
€167,553
Квартира 1 спальня в Kuyucak Koey, Турция
Квартира 1 спальня
Kuyucak Koey, Турция
Количество спален 1
Площадь 94 м²
Современный привлекательный комплекс в 850 метрах от моря, для спокойной жизни и  отдыха.  Л…
€180,408
Квартира 3 спальни с парковкой, с террасой, с садом в Мармарис, Турция
Квартира 3 спальни с парковкой, с террасой, с садом
Мармарис, Турция
Комнаты 4
Площадь 250 м²
Количество этажей 2
Новый комплекс вилл премиум класса, Мармарис, Турция Предлагаются виллы с бассейнами. Площа…
€682,285
Вилла 4 спальни с кондиционером, с парковка, с c ремонтом в Ortakoey, Турция
Вилла 4 спальни с кондиционером, с парковка, с c ремонтом
Ortakoey, Турция
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 465 м²
Количество этажей 2
Просторная Отдельная Вилла с Участком для Органического Земледелия в Ментеше Роскошная отдел…
€2,59 млн
Квартира 3 спальни с terrassa в Мармарис, Турция
Квартира 3 спальни с terrassa
Мармарис, Турция
Количество спален 3
Площадь 125 м²
Предлагаем вашему вниманию просторную квартиру в Мармарисе (Турция) на берегу моря недорого.…
€350,000
Вилла 4 спальни с Pool, с terrassa в Мармарис, Турция
Вилла 4 спальни с Pool, с terrassa
Мармарис, Турция
Количество спален 4
Площадь 260 м²
Эксклюзивные виллы в центре Мармариса. 4 спальни, сауна, хамам, бассейн. Локация: центр Марм…
€600,000
Вилла 5 спален с мебелью, с Pool, с terrassa в Мармарис, Турция
Вилла 5 спален с мебелью, с Pool, с terrassa
Мармарис, Турция
Количество спален 5
Площадь 420 м²
В районе Армуталан Мармариса продается вилла с отдельным входом и бассейном, с отличным расп…
€320,000
Квартира 3 спальни с мебелью, с Pool, с terrassa в Мармарис, Турция
Квартира 3 спальни с мебелью, с Pool, с terrassa
Мармарис, Турция
Количество спален 3
Площадь 120 м²
Жилой комплекс расположен в Армуталане, возле Государственной больницы, недалеко от торговог…
€430,000
Квартира 3 спальни с мебелью, с terrassa, с tech в Мармарис, Турция
Квартира 3 спальни с мебелью, с terrassa, с tech
Мармарис, Турция
Количество спален 3
Площадь 200 м²
Квартира-дуплекс в центре Мармариса и в пешей доступности до пристани для яхт и рынка. Дом 2…
€422,000
Вилла 2 спальни с Pool, с terrassa в Мармарис, Турция
Вилла 2 спальни с Pool, с terrassa
Мармарис, Турция
Количество спален 2
Площадь 150 м²
Жилой комплекс в экологически чистой зоне с красивыми панорамными видами! Комплекс граничит …
€460,000
Квартира 3 спальни с Pool, с terrassa в Мармарис, Турция
Квартира 3 спальни с Pool, с terrassa
Мармарис, Турция
Количество спален 3
Площадь 92 м²
Апартаменты находятся в престижном районе Мармариса и предлагают отличную возможность для от…
€200,000
Квартира с Pool, с terrassa в Мармарис, Турция
Квартира с Pool, с terrassa
Мармарис, Турция
Площадь 135 м²
Жилой комплекс модерн-дизайна в центре города Мармарис! На территории комплекса имеется бас…
€216,000
Квартира 3 спальни с Pool, с terrassa в Мармарис, Турция
Квартира 3 спальни с Pool, с terrassa
Мармарис, Турция
Количество спален 3
Площадь 133 м²
Апартаменты в комплексе класса «люкс», расположенном в центральной части туристического горо…
€220,000
Квартира 3 спальни с Pool в Мармарис, Турция
Квартира 3 спальни с Pool
Мармарис, Турция
Количество спален 3
Площадь 147 м²
Новый комплекс апартаментов в исторической части города! Восхитительное окружение и непосред…
€235,000
Квартира 1 комната в Kuyucak Koey, Турция
Квартира 1 комната
Kuyucak Koey, Турция
Комнаты 1
Площадь 49 м²
Этаж 6/10
Внутри комплекса есть канал, по которому можно кататься на гандолах. Рядом есть пляж Лонг Би…
€984
Дом 2 спальни со стеклопакетами, с балконом, с мебелью в Goekova, Турция
Дом 2 спальни со стеклопакетами, с балконом, с мебелью
Goekova, Турция
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 100 м²
Количество этажей 2
Элитная вилла на берегу моря с мебелью. С бассейном, детская площадка; терассы между виллами…
€478,000

Типы недвижимости в Mentese

квартиры
дома

Параметры недвижимости в Mentese, Турция

с видом на море
с бассейном
с видом на горы
с видом на озеро
недорогая
элитная
Realting.com
Перейти