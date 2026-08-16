Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Турция
  3. Menteşe
  4. Жилая

Купить жилую недвижимость в Mentese, Турция

;
1 объект найдено
Квартира 2 комнаты в Mentese, Турция
Квартира 2 комнаты
Mentese, Турция
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 64 м²
Этаж 2/4
Резиденция с красивыми видами на Эгейское море . Удобная квартира 1+1 в районе Акбюк с полн…
$110,000
НДС
Оставить заявку
Realting.com
Перейти
Realting.com
Перейти