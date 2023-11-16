Купить жилую недвижимость в Mentese, Турция

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21 объект найдено
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Квартира 3 спальни
Kuyucak Koey, Турция
3
206 м²
Комплекс расположен в привлекательном районе напротив Four Seasons, в 5 минутах от моря. …
€573,094
Рекомендовать
Квартира 2 спальни
Kuyucak Koey, Турция
2
145 м²
Комплекс расположен в привлекательном районе напротив Four Seasons, в 5 минутах от моря. …
€304,349
Рекомендовать
Квартира 2 спальни
Kuyucak Koey, Турция
2
75 м²
Комплекс расположен в привлекательном районе напротив Four Seasons, в 5 минутах от моря. …
€189,500
Рекомендовать
Студия
Kuyucak Koey, Турция
50 м²
Жилой комплекс отельного типа расположен всего в 300 метрах от шикарного пляжа и собственног…
€161,026
Рекомендовать
Квартира 1 спальня
Kuyucak Koey, Турция
1
60 м²
Жилой комплекс отельного типа расположен всего в 300 метрах от шикарного пляжа и собственног…
€221,668
Рекомендовать
Квартира 1 спальня
Kuyucak Koey, Турция
1
60 м²
Шикарный комплекс для жизни у моря в пристижном районе, всего в 3 минутах от пляжа Макенз…
€167,553
Рекомендовать
Квартира 1 спальня
Kuyucak Koey, Турция
1
94 м²
Современный привлекательный комплекс в 850 метрах от моря, для спокойной жизни и отдыха. Л…
€180,408
Рекомендовать
Квартира 3 спальни с парковкой, с террасой, с садом
Мармарис, Турция
4
250 м²
2
Новый комплекс вилл премиум класса, Мармарис, Турция Предлагаются виллы с бассейнами. Площа…
€682,285
Рекомендовать
Вилла 4 спальни с кондиционером, с парковка, с c ремонтом
Ortakoey, Турция
5
3
465 м²
2
Просторная Отдельная Вилла с Участком для Органического Земледелия в Ментеше Роскошная отдел…
€2,59 млн
Рекомендовать
Квартира 3 спальни с terrassa
Мармарис, Турция
3
125 м²
Предлагаем вашему вниманию просторную квартиру в Мармарисе (Турция) на берегу моря недорого.…
€350,000
Рекомендовать
Вилла 4 спальни с Pool, с terrassa
Мармарис, Турция
4
260 м²
Эксклюзивные виллы в центре Мармариса. 4 спальни, сауна, хамам, бассейн. Локация: центр Марм…
€600,000
Рекомендовать
Вилла 5 спален с мебелью, с Pool, с terrassa
Мармарис, Турция
5
420 м²
В районе Армуталан Мармариса продается вилла с отдельным входом и бассейном, с отличным расп…
€320,000
Рекомендовать
Квартира 3 спальни с мебелью, с Pool, с terrassa
Мармарис, Турция
3
120 м²
Жилой комплекс расположен в Армуталане, возле Государственной больницы, недалеко от торговог…
€430,000
Рекомендовать
Квартира 3 спальни с мебелью, с terrassa, с tech
Мармарис, Турция
3
200 м²
Квартира-дуплекс в центре Мармариса и в пешей доступности до пристани для яхт и рынка. Дом 2…
€422,000
Рекомендовать
Вилла 2 спальни с Pool, с terrassa
Мармарис, Турция
2
150 м²
Жилой комплекс в экологически чистой зоне с красивыми панорамными видами! Комплекс граничит …
€460,000
Рекомендовать
Квартира 3 спальни с Pool, с terrassa
Мармарис, Турция
3
92 м²
Апартаменты находятся в престижном районе Мармариса и предлагают отличную возможность для от…
€200,000
Рекомендовать
Квартира с Pool, с terrassa
Мармарис, Турция
135 м²
Жилой комплекс модерн-дизайна в центре города Мармарис! На территории комплекса имеется бас…
€216,000
Рекомендовать
Квартира 3 спальни с Pool, с terrassa
Мармарис, Турция
3
133 м²
Апартаменты в комплексе класса «люкс», расположенном в центральной части туристического горо…
€220,000
Рекомендовать
Квартира 3 спальни с Pool
Мармарис, Турция
3
147 м²
Новый комплекс апартаментов в исторической части города! Восхитительное окружение и непосред…
€235,000
Рекомендовать
Квартира 1 комната
Kuyucak Koey, Турция
1
49 м²
6/10
Внутри комплекса есть канал, по которому можно кататься на гандолах. Рядом есть пляж Лонг Би…
€984
Рекомендовать
Дом 2 спальни со стеклопакетами, с балконом, с мебелью
Goekova, Турция
3
1
100 м²
2
Элитная вилла на берегу моря с мебелью. С бассейном, детская площадка; терассы между виллами…
€478,000
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