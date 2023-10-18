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Квартиры в Mentese, Турция

Мугла
10
Мармарис
8
Квартира В архив
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10 объектов найдено
Квартира 1 спальня в Kuyucak Koey, Турция
Квартира 1 спальня
Kuyucak Koey, Турция
Количество спален 1
Площадь 94 м²
Современный привлекательный комплекс в 850 метрах от моря, для спокойной жизни и  отдыха.  Л…
€185,220
Квартира 3 спальни с парковкой, с террасой, с садом в Мармарис, Турция
Квартира 3 спальни с парковкой, с террасой, с садом
Мармарис, Турция
Комнаты 4
Площадь 250 м²
Количество этажей 2
Новый комплекс вилл премиум класса, Мармарис, Турция Предлагаются виллы с бассейнами. Площа…
€682,285
Квартира 3 спальни с terrassa в Мармарис, Турция
Квартира 3 спальни с terrassa
Мармарис, Турция
Количество спален 3
Площадь 125 м²
Предлагаем вашему вниманию просторную квартиру в Мармарисе (Турция) на берегу моря недорого.…
€350,000
Квартира 3 спальни с мебелью, с terrassa, с tech в Мармарис, Турция
Квартира 3 спальни с мебелью, с terrassa, с tech
Мармарис, Турция
Количество спален 3
Площадь 200 м²
Квартира-дуплекс в центре Мармариса и в пешей доступности до пристани для яхт и рынка. Дом 2…
€422,000
Квартира 3 спальни с мебелью, с Pool, с terrassa в Мармарис, Турция
Квартира 3 спальни с мебелью, с Pool, с terrassa
Мармарис, Турция
Количество спален 3
Площадь 120 м²
Жилой комплекс расположен в Армуталане, возле Государственной больницы, недалеко от торговог…
€430,000
Квартира 3 спальни с Pool в Мармарис, Турция
Квартира 3 спальни с Pool
Мармарис, Турция
Количество спален 3
Площадь 147 м²
Новый комплекс апартаментов в исторической части города! Восхитительное окружение и непосред…
€235,000
Квартира 3 спальни с Pool, с terrassa в Мармарис, Турция
Квартира 3 спальни с Pool, с terrassa
Мармарис, Турция
Количество спален 3
Площадь 133 м²
Апартаменты в комплексе класса «люкс», расположенном в центральной части туристического горо…
€220,000
Квартира с Pool, с terrassa в Мармарис, Турция
Квартира с Pool, с terrassa
Мармарис, Турция
Площадь 135 м²
Жилой комплекс модерн-дизайна в центре города Мармарис! На территории комплекса имеется бас…
€216,000
Квартира 3 спальни с Pool, с terrassa в Мармарис, Турция
Квартира 3 спальни с Pool, с terrassa
Мармарис, Турция
Количество спален 3
Площадь 92 м²
Апартаменты находятся в престижном районе Мармариса и предлагают отличную возможность для от…
€200,000
Квартира 1 комната в Kuyucak Koey, Турция
Квартира 1 комната
Kuyucak Koey, Турция
Комнаты 1
Площадь 49 м²
Этаж 6/10
Внутри комплекса есть канал, по которому можно кататься на гандолах. Рядом есть пляж Лонг Би…
€940

Типы недвижимости в Mentese

трехкомнатные

Параметры недвижимости в Mentese, Турция

с видом на море
с бассейном
с видом на горы
с видом на озеро
недорогая
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