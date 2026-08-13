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Коммерческая недвижимость в Мармарисе, Турция

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1 объект найдено
Коммерческое помещение 11 000 м² в Мармарис, Турция
Коммерческое помещение 11 000 м²
Мармарис, Турция
Число комнат 30
Количество спален 30
Площадь 11 000 м²
Количество этажей 2
Отель на 30 номеров на берегу моря в Орхание, Мармарис, с инвестиционным потенциалом Орхание…
$11,00 млн
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