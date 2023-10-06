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Квартиры-студии с видом на море в Мраморноморский регион, Турция

Стамбул
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3 объекта найдено
Студия с видом на море, с видом на горы в Мраморноморский регион, Турция
Студия с видом на море, с видом на горы
Мраморноморский регион, Турция
Квартиры в элегантном жилом комплексе. Квартиры представлены современной планировкой студи…
Цена по запросу
Студия с видом на море, с видом на горы в Мраморноморский регион, Турция
Студия с видом на море, с видом на горы
Мраморноморский регион, Турция
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Цена по запросу
Студия 1 ванная с балконом, с видом на море, с видом на горы в Мраморноморский регион, Турция
Студия 1 ванная с балконом, с видом на море, с видом на горы
Мраморноморский регион, Турция
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 40 м²
Этаж 4
Район Кестель, г. Алания Комплекс "Аква Резиденц" 1+0, студия.  4-й этаж. Окна на го…
€110,000

Параметры недвижимости в Мраморноморский регион, Турция

с бассейном
с видом на горы
недорогая
элитная
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