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Квартиры-студии с бассейном в Мраморноморский регион, Турция

Стамбул
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Параметры недвижимости в Мраморноморский регион, Турция

с видом на море
с видом на горы
недорогая
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