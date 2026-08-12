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Квартиры-студии с бассейном в Мраморноморском регионе, Турция

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Стамбул
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2 объекта найдено
Студия 1 спальня в Temapasa Sokagi, Турция
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Студия 1 спальня
Temapasa Sokagi, Турция
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 28 м²
Этаж 13/34
Полностью оборудованная квартира-студия с балконом на 13-м этаже Больше места жительства, Ка…
$111,950
НДС
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Агентство
Doga Kececioglu
Языки общения
English, Türkçe
Студия 1 комната в Yeniyol Caddesi, Турция
Студия 1 комната
Yeniyol Caddesi, Турция
Число комнат 1
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Этаж 6
🏡 Умные апартаменты в Küçükçekmece - без первоначальной оплаты, простые установки ДвигатьсяВ…
$135,000
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Параметры недвижимости в Мраморноморском регионе, Турция

с гаражом
с садом
с террасой
с видом на горы
с видом на море
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