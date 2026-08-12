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Особняки с видом на море в Мраморноморском регионе, Турция

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1 объект найдено
Особняк 15 комнат в Фатих, Турция
Особняк 15 комнат
Фатих, Турция
Число комнат 15
Количество спален 12
Кол-во ванных комнат 9
Площадь 850 м²
Количество этажей 3
Исторический особняк в Фатихе с видом на море для выгодных вложений Этот исторический особня…
$2,05 млн
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Параметры недвижимости в Мраморноморском регионе, Турция

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