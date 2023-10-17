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Пентхаусы в Малтепе, Турция

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1 объект найдено
Пентхаус 5 спален с кондиционером, с видом на море, с парковка в Малтепе, Турция
Пентхаус 5 спален с кондиционером, с видом на море, с парковка
Малтепе, Турция
Комнаты 6
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 150 м²
Этаж 9/9
Современная Квартира с Террасой в ЖК в Стамбуле, Малтепе. Недвижимость в Стамбуле находится …
€313,000
Realting.com
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