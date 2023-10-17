ОАЭ
Турция
Греция
Испания
Португалия
Кипр
Польша
Все страны
Новостройки
Лидирующее агентство в Алании
Представитель топовых застройщиков
Новостройки
Квартиры в новостройках
Новые дома
Все новостройки
Строящиеся проекты
Новые проекты
Готовые проекты
Застройщики
Жилая
Лидирующее агентство в Алании
Квартира
Пентхаус
Кондо
Многоуровневые квартиры
Студия
Дом
Вилла
Замок
Коттедж
Особняк
Таунхаус
Шале
Дуплекс
Бунгало
Земельные участки
Элитная недвижимость
Недвижимость от собственников
Найти агента
Агентства недвижимости
Агенты
Коммерческая
Вся коммерческая недвижимость
Ресторан, кафе
Магазин
Отель
Офис
Производство
Доходный дом
Инвестиционная
Склад
Готовый бизнес
Другое
Элитная недвижимость
Инвестиционная недвижимость
Недвижимость от собственников
Найти агента
Агентства недвижимости
Агенты
Аренда
Краткосрочная аренда
Долгосрочная аренда
Иммиграция
Программы иммиграции
ПМЖ
ВНЖ
Гражданство
Найти консультанта
Иммиграционные консультанты
Новости
Новости недвижимости
Новости компаний
Аналитика
Вебинары
Авиабилеты и отели
Словарь недвижимости
RU
EUR
Изменить
Скрыть
Выберите язык:
English
Русский
Deutsch
Español
Polski
Валюта:
EUR
USD
GBP
RUB
BYN
PLN
TRY
CZK
UZS
Войти
Регистрация
Добавить объект
Realting.com использует файлы cookie, которые помогают улучшить взаимодействие с веб-сайтом.
Узнать больше
Да, я согласен
Фильтр
Цена:
EUR
USD
GBP
RUB
BYN
PLN
TRY
CZK
UZS
Поиск по тегам:
Площадь участка:
Показать объекты на карте
Показать объекты списком
Realting.com
Турция
Земельные участки
Малтепе
Земельные участки в Малтепе, Турция
Очистить
Объектов в данном регионе не найдено. Будьте первыми, кто добавит свой объект на нашу платформу
Добавить объект недвижимости
Оставьте бесплатную заявку по поисковому запросу
Предпочитаемый язык общения
English
Русский
Deutsch
Español
Polski
Нажимая "Отправить запрос", Вы соглашаетесь, что Realting и специалисты по недвижимости могут связаться с Вами по любому из указанных каналов. Вы не обязаны соглашаться на покупку какой-либо собственности, товаров или услуг. Для более подробной информации читайте Правила пользования.
Правила пользования
.
Я ознакомлен и согласен с
правилами обработки персональных данных
.
Связаться с продавцом
Похожие объекты рядом
Земельные участки
Oemerli, Турция
Основные сельскохозяйственные угодья с потенциалом животноводства: "Самая выдающаяся инвести…
€1,09 млн
1
Рекомендовать
Земельные участки с видом на горы
Tuerktas, Турция
2 800 м²
1/1
Участок 2800м2 под ЗастройкуРайон: Анталья, Аланья, ТюркташРасстояние до моря: 25000 …
€66,040
Рекомендовать
Земельные участки
Аланья, Турция
17 474 м²
1/1
Земельный участок в Алании на продажу Район: Анталья, Аланья, КарапынарЗемельный участок в р…
€727,987
Рекомендовать
Земельные участки
Аланья, Турция
7 743 м²
1/1
Банановая теплица в южном районе Алании Район: Анталья, АланьяБанановая теплица 7743м2. Имее…
€394,878
Рекомендовать
Земельные участки
Аланья, Турция
4 620 м²
1/1
Банановая плантация с теплицей в DEMİRTAŞРайон: Анталья, Аланья, ДемирташПРОДАЕТСЯ С ТЕПЛИЦЕЙ#2303
€220,602
Рекомендовать
Земельные участки
Аланья, Турция
9 500 м²
1/1
Большой Земельный участок в TurklerРайон: Анталья, Аланья, ТюрклерРасстояние до моря: 1300Зе…
€1,52 млн
Рекомендовать
Земельные участки с видом на море
Аланья, Турция
672 м²
1/1
Участок земли под виллу с шикарным видом в İNCEKUMРайон: Анталья, Аланья, ИнджекумРасстояние…
€358,478
Рекомендовать
Земельные участки
Аланья, Турция
603 м²
1/1
Земельный участок, KARGICAK DALKILIÇLI ARSAРайон: Анталья, Аланья#914
€176,482
Рекомендовать
Земельные участки
Seyhler, Турция
7 055 м²
1/1
Поле в горном районе YaylakonakРайон: Анталья, Аланья, ЯйлаконакПоле дикое, не обработанное,…
€79,016
Рекомендовать
Земельные участки 1 комната с видом на город, с furnishings
Эгейский регион, Турция
1
1
Продается огорожденный земельный участок площадью 3195 кв.м. на острове Родос. На территории…
€1,50 млн
Рекомендовать
Земельные участки с видом на море
Аланья, Турция
677 м²
1/1
Земельный участок 677м2 в КаргыджакРайон: Анталья, Аланья, КаргыджакРасстояние до моря: 3000…
€236,897
Рекомендовать
Земельные участки с видом на море, с vid na krepost
Аланья, Турция
1 301 м²
1/1
Земля под строительство в ТепеРайон: Анталья, Аланья, ТепеРасстояние до моря: 4000Земля с 2,…
€551,505
Рекомендовать
Ищите
Программы иммиграции
на Realting.com
Перейти
Поиск при перемещении карты
Суперлайк!
Понравилось объявление? Поставьте
суперлайк
1 суперлайк = 10 лайков
Подтвердить 50 R
Отменить
Нажимая кнопку «Подтвердить», с вашего баланса в личном кабинете спишется 50 риэлтингов (5 EUR) за использование суперлайка
Оплатить 5 EUR
Отменить
Нажимая кнопку «Оплатить», вы автоматически перейдете на страницу пополнения, т.к. на вашем балансе недостаточно риэлтингов
Суперлайк!
Вы уже поставили суперлайк для этого объекта. Чтобы отменить суперлайк, нажмите «Убрать»
Обратите внимание, что за отмену суперлайка риэлтинги не возвращаются
Убрать
Оставить
Нажимая кнопку «Убрать», вы отменяете суперлайк без возврата риэлтингов на ваш баланс
Поделитесь рекомендацией!
Зачем рекомендовать?
Вы можете поделиться рекомендацией в своих социальных сетях
Скопировать URL
Данный объект сохранен в ваших рекомендациях Realting. Чтобы удалить его из рекомендаций, перейдите по ссылке ниже
Удалить из рекомендаций
Поделитесь рекомендацией!
Вы можете поделиться рекомендацией в своих социальных сетях
Скопировать URL