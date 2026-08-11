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Офисы в Малтепе, Турция

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коммерческая недвижимость
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2 объекта найдено
Офис 478 м² в Малтепе, Турция
Офис 478 м²
Малтепе, Турция
Число комнат 1
Количество спален 1
Площадь 478 м²
Количество этажей 29
Офисы премиум-класса с гарантией аренды рядом с главной дорогой в Малтепе, Стамбул Офисы пре…
$1,85 млн
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Office For Sale in Istanbul Maltepe with Sea view в Малтепе, Турция
Office For Sale in Istanbul Maltepe with Sea view
Малтепе, Турция
Число комнат 1
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 80 м²
Количество этажей 5
The Office is in Maltepe , Istanbul's Asian side, which is becoming increasingly popular, an…
$662,000
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