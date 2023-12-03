Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Турция
  3. Коммерческая
  4. Малтепе
  5. Офисы

Продажа офисных помещений в Малтепе, Турция

Офис В архив
Очистить
1 объект найдено
Office For Sale in Istanbul Maltepe with Sea view в Малтепе, Турция
Office For Sale in Istanbul Maltepe with Sea view
Малтепе, Турция
Комнаты 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 80 м²
Количество этажей 5
The Office is in Maltepe , Istanbul's Asian side, which is becoming increasingly popular, an…
€608,080
в месяц
Оставить заявку
Realting.com
Перейти