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Виллы у моря в Кушадасы, Турция

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5 объектов найдено
Вилла 6 комнат в Кушадасы, Турция
Вилла 6 комнат
Кушадасы, Турция
Число комнат 6
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 400 м²
Этаж 1/3
Просторные виллы с бассейнами рядом с полями для гольфа в Кушадасы, Айдын Кушадасы – популяр…
$1,95 млн
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Вилла 5 комнат в Кушадасы, Турция
Вилла 5 комнат
Кушадасы, Турция
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 170 м²
Этаж 1/2
Вилла с бассейном в 2 км от пляжа в Кушадасы, Айдын Вилла с индивидуальным садом расположена…
$656,565
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Вилла 5 комнат в Кушадасы, Турция
Вилла 5 комнат
Кушадасы, Турция
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 283 м²
Количество этажей 2
Отдельные виллы с личным бассейном и садом в Кушадасы, Айдын Стильные виллы находятся в комп…
$1,04 млн
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Вилла 5 комнат в Кушадасы, Турция
Вилла 5 комнат
Кушадасы, Турция
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Айдын Кушадасы Дуплекс виллы 200 м2 Частный бассейн 5 комнат 4 спальни 4 ванные комнаты
$713,017
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Вилла 6 комнат в Кушадасы, Турция
Вилла 6 комнат
Кушадасы, Турция
Число комнат 6
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 6
Площадь 445 м²
Этаж 1/3
Отдельные виллы с видом на море рядом с пляжем в Кушадасы, Кадынларденизи Виллы на продажу р…
$1,84 млн
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