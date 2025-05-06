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Дома с гаражом в Кушадасы, Турция

виллы
18
дуплексы
3
1 объект найдено
Вилла 5 комнат в Кушадасы, Турция
Вилла 5 комнат
Кушадасы, Турция
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Айдын Кушадасы Дуплекс виллы 200 м2 Частный бассейн 5 комнат 4 спальни 4 ванные комнаты
$713,017
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