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Дома с видом на горы в Kusadasi, Турция

Tuerkmen Mahallesi
4
5 объектов найдено
Дуплекс 4 комнаты в Kusadasi, Турция
Дуплекс 4 комнаты
Kusadasi, Турция
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 127 м²
Этаж 4/3
Просторные квартиры с видом на поле для гольфа и природу в Кушадасы Кушадасы, расположенный …
$528,877
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Дом 4 комнаты в Kusadasi, Турция
Дом 4 комнаты
Kusadasi, Турция
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 129 м²
Этаж 1/2
Виллы в шаговой доступности от пляжа в Кушадасы, Айдын Виллы с садами расположены в нескольк…
$404,882
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Дом 2 комнаты в Kusadasi, Турция
Дом 2 комнаты
Kusadasi, Турция
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 85 м²
Количество этажей 4
ПРОДАЕТСЯ ДВУХКОМНАТНАЯ КВАРТИРА В ЗАКРЫТОМ ОХРАНЯЕМОМ КОМПЛЕКСЕ В ГОРОДЕ КУШАДАСЫ.УДОБНОЕ М…
Цена по запросу
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Вилла 4 комнаты с балконом, с видом на море, с видом на горы в Kusadasi, Турция
Вилла 4 комнаты с балконом, с видом на море, с видом на горы
Kusadasi, Турция
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 150 м²
Этаж 1/2
Отдельные и сдвоенные виллы в отмеченном наградами комплексе в Кушадасы, Турция Кушадасы, ра…
$369,666
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Вилла 6 комнат с балконом, с кондиционером, с видом на море в Kusadasi, Турция
Вилла 6 комнат с балконом, с кондиционером, с видом на море
Kusadasi, Турция
Число комнат 6
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 400 м²
Этаж 1/3
Просторные виллы с бассейнами рядом с полями для гольфа в Кушадасы, Айдын Кушадасы – популяр…
$1,95 млн
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