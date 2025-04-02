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Квартиры с видом на море в Kusadasi, Турция

Tuerkmen Mahallesi
4
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4 объекта найдено
Квартира 3 комнаты в Kusadasi, Турция
Квартира 3 комнаты
Kusadasi, Турция
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 99 м²
Этаж 3/6
Квартиры с видом на море в комплексе с бассейном недалеко от пристани для яхт Кушадасы Кварт…
$332,971
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Квартира 4 комнаты в Kusadasi, Турция
Квартира 4 комнаты
Kusadasi, Турция
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 185 м²
Этаж 3/6
Квартиры с видом на море в комплексе с бассейном недалеко от пристани для яхт Кушадасы Кварт…
$723,022
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Квартира 2 комнаты в Kusadasi, Турция
Квартира 2 комнаты
Kusadasi, Турция
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 72 м²
Этаж 2/6
Квартиры с видом на море в комплексе с бассейном недалеко от пристани для яхт Кушадасы Кварт…
$334,028
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Квартира 2 спальни в Kusadasi, Турция
Квартира 2 спальни
Kusadasi, Турция
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 70 м²
Этаж 2
Квартира в г. Кушадасы. На продажу в комплексе за городом в "Гольф клубе". Большой балко…
$128,655
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