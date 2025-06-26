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Квартиры с садом в Кушадасы, Турция

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1 объект найдено
Квартира 2 спальни в Кушадасы, Турция
Квартира 2 спальни
Кушадасы, Турция
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 58 м²
Почувствуйте образ жизни, сочетающий современную жизнь со спокойствием природы в самом сердц…
$299,932
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